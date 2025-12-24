Language
    किसानों ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का काम कराया बंद, मांगें पूरी होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी

    By Vikas Verma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:49 AM (IST)

    भाकियू के बैनर तले धरने पर बैठे किसान। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों द्वारा मंगलवार को भी दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के पांचवें चरण के विस्तारीकरण कार्य को बंद कराकर गांव तलहैटा के निकट धरना चालू रहा। बड़ी संख्या में किसानों ने टैंट लगाकर धरना दिया। मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी गई।

    किसानों का आरोप है कि ठेकेदारों ने मिट्टी का अवैध तरीके से खनन कर सर्विस रोड को खाई बना दिया। जिससे किसानों का आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। इस आंदोलन में भाकियू के बैनर तले चुड़ियाला, तलहैटा, मुरादाबाद, भटजन समेत आसपास के गांवों के किसान शामिल हैं।

    किसानों ने सोमवार सुबह ही काम बंद कराकर धरना शुरू कर दिया था। मंगलवार को यहां किसानों ने टैंट लगाया और पूरे दिन धरने पर रहे। इस दौरान अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

    उन्होंने कहा कि डीएमई पर गंगा एक्सप्रेस-वे को जोड़ने का काम चल रहा है। पांचवें चरण के विस्तारीकरण के लिए आसपास के गांवों के लोगों के लिए सर्विस रोड बनाई गई। लेकिन अब इस सर्विस रोड को बंद करने की साजिश चल रही है। यहां मिट्टी का अवैध तरीके से खनन कर आठ से दस फीट गहरी खाई बना दी गई है। जिसके चलते किसान बुरी तरह परेशान हैं।

    इस मौके पर कुलदीप त्यागी, अमित, रामकुमार चौधरी, जयकुमार मलिक, अक्षय, सुभाष, विनीत, रामकुमार त्यागी, बलबीर त्यागी आदि उपस्थित रहे।

     