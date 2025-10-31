Language
    Redline पर डेढ़ तक दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक इसलिए खड़ी रह गईं मेट्रो, अब कारण आया सामने

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:27 PM (IST)

    दिल्ली में आज सुबह रेड लाइन मेट्रो सेवा बाधित रही। पीतमपुरा और वेलकम स्टेशन के बीच सिग्नल में खराबी आने से लगभग डेढ़ घंटे तक मेट्रो सेवा ठप रही। स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई और कई जगहों पर स्टेशनों के गेट भी बंद करने पड़े। सुबह 9:50 बजे के बाद मेट्रो सेवा सामान्य हो पाई।

    मेट्रो का इंतजार करते यात्री। फोटो: एक्स

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सुबह व्यस्त समय में मेट्रो की रेड लाइन पर यात्रा करने वाले यात्री परेशान रहे। पीतमपुरा से वेलकम स्टेशन के बीच सिग्नल में खराबी आने से लगभग डेढ़ घंटे तक इस लाइन पर मेट्रो सेवा ठप रही। इस कारण मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई। कई स्थानों पर गेट बंद करने पड़े।

    रेड लाइन रिठाला से लेकर गाजियाबाद के शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा) तक है। शुक्रवार सुबह लगभग सवा आठ बजे इस लाइन के पीतमपुर से वेलकम स्टेशन के बीच सिग्नल में खराबी आने से मेट्रो ट्रेनों का कंट्रोल रूम से संपर्क कट गया।

    इससे अलग-अलग स्टेशनों पर ट्रेन खड़ी हो गई। इससे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने लगी। यात्री भी इंटरनेट मीडिया के अलग-अलग मंचों पर पोस्ट कर परेशानी साझा करने लगे। कई यात्रियों ने स्टेशन और ट्रेन के अंदर भीड़ की फोटो व वीडियो एक्स पर पोस्ट किए।

    उन्होंने कहा, शाहदरा, मेजर मोहित शर्मा सहित कई मेट्रो स्टेशनों पर गेट बंद करने की शिकायत की। सुबह लगभग 9:50 बजे मेट्रो परिचालन सामान्य हो सका।

    उसके बाद भी गति धीमी होने से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय लगा। कुछ दिनों पहले ब्लू लाइन पर भी इस तरह की परेशानी आई थी।

