Redline पर डेढ़ तक दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक इसलिए खड़ी रह गईं मेट्रो, अब कारण आया सामने

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सुबह व्यस्त समय में मेट्रो की रेड लाइन पर यात्रा करने वाले यात्री परेशान रहे। पीतमपुरा से वेलकम स्टेशन के बीच सिग्नल में खराबी आने से लगभग डेढ़ घंटे तक इस लाइन पर मेट्रो सेवा ठप रही। इस कारण मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई। कई स्थानों पर गेट बंद करने पड़े।

रेड लाइन रिठाला से लेकर गाजियाबाद के शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा) तक है। शुक्रवार सुबह लगभग सवा आठ बजे इस लाइन के पीतमपुर से वेलकम स्टेशन के बीच सिग्नल में खराबी आने से मेट्रो ट्रेनों का कंट्रोल रूम से संपर्क कट गया।