    दिल्ली में Leasehold प्रॉपर्टी को Freehold कराना आसान, DDA ने लाेगों की सुविधा के लिए उठाया कदम

    By Sanjeev Gupta Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:01 PM (IST)

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने संपत्ति को फ्रीहोल्ड कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कैंप शुरू किए हैं। इन कैंपों में, लोग अपने मकानों और फ्लैटों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीडीए मुख्यालय में प्रत्येक गुरुवार को कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जहां नोडल अधिकारी कन्वर्जन से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। भविष्य में, यह सुविधा अन्य डीडीए कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी।

    दिल्ली में संपत्ति को फ्रीहोल्ड कराने में आ रहीं दिक्कतें होंगी दूर।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में संपत्ति को फ्रीहोल्ड कराने में आ रही दिक्कतें दूर करने को डीडीए ने कैंप लगाना शुरू किया हैं। अधिकारियों ने बताया कि DDA वेबसाइट पर मकानों को फ्रीहोल्ड कराने के लिए दस्तावेजों को अपलोड करने समेत अन्य सहायता भी  लोगों को यहां दी जाएगी।

    बीते सप्ताह 20 से अधिक लोगों के मकानों के फ्रीहोल्ड कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का कहना है कि इन कैंप के जरिए नागरिकों को अपने मकानों को लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड करा सकते हैं।

    कैंप का उद्देश्य है कि मकानों व फ्लैटों के लीज होल्ड को फ्रीहोल्ड कराने के मामलों को तेजी से निपटाया जाए। इसमें जिन भी लोगों को डीडीए द्वारा आवंटित किए गए फ्लैटों के कन्वर्जन या इससे जुड़े मामले रुके हुए हैं। वह इस कैंप से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

    डीडीए अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक गुरुवार से बीते सप्ताह से यह कैंप डीडीए मुख्यालय विकास सदन में शुरू किए गए हैं। लोग मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े चार बजे तक अपने मकानों व फ्लैटों को फ्रीहोल्ड कराने के लिए आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कैंप में नोडल अधिकारी उपस्थित रहेंगे। लोग इन नोडल अधिकारियों के समक्ष कन्वर्जन से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं।

    अधिकारियों ने बताया कि डीडीए वेबसाइट पर मकानों को फ्रीहोल्ड कराने के लिए दस्तावेजों को अपलोड करने समेत अन्य सहायता भी यह अधिकारी लोगों को प्रदान करेंगे। लोगों की सुविधा के अनुसार आगामी दिनों में दिल्ली में स्थित डीडीए के अन्य कार्यालयों में भी नागरिकों के लिए यह कैंप की सुविधा शुरू की जाएगी।

