धमाके के बाद बंद हुआ लाल किला से पर्यटकों के लिए फिर से खुलने को तैयार, दिल्ली पुलिस ने दी अनुमति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को हुए बम धमाके की आतंकी वारदात के बाद से बंद किए गए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लाल किला को दोबारा चालू करने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। इस संबंध में बताया गया है कि लाल किला पर्यटकों के लिए रविवार 16 नवंबर से पूर्व की भांति खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही लाल किला की सुनहरी मस्जिद पार्किंग को भी उपयोग के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे पूर्व शनिवार को आतंकी हमले के बाद से बंद सुभाष मार्ग और लाल किला मेट्रो स्टेशन को भी चालू कर दिया गया।