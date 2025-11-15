Language
    धमाके के बाद बंद हुआ लाल किला से पर्यटकों के लिए फिर से खुलने को तैयार, दिल्ली पुलिस ने दी अनुमति

    By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:46 PM (IST)

    लाल किला आज से पर्यटकों के लिए फिर से खुल गया है। अब पर्यटक ऐतिहासिक लाल किले की यात्रा कर सकते हैं और इसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यह खबर पर्यटकों के लिए उत्साहजनक है, जो इस ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए उत्सुक थे।

    फाइल फोटो।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को हुए बम धमाके की आतंकी वारदात के बाद से बंद किए गए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लाल किला को दोबारा चालू करने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। इस संबंध में बताया गया है कि लाल किला पर्यटकों के लिए रविवार 16 नवंबर से पूर्व की भांति खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही लाल किला की सुनहरी मस्जिद पार्किंग को भी उपयोग के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे पूर्व शनिवार को आतंकी हमले के बाद से बंद सुभाष मार्ग और लाल किला मेट्रो स्टेशन को भी चालू कर दिया गया।

