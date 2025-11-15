दिल्ली धमाके के बाद बंद पड़े नेताजी सुभाष मार्ग और मेट्रो स्टेशन फिर खुले, धमाके के निशान देख रुके राहगीरों के कदम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला के पास हुए धमाके के बाद से बंद पड़ा नेताजी सुभाष मार्ग आम नागरिकों के लिए खुल गया है। 10 नवंबर की रात को धमाके की घटना से ही यह मार्ग और मेट्रो स्टेशन बंद पड़ा था। मार्ग और मेट्राे खुलने से उस राह के व्यापारियों और उस रूट से हर रोज गुजरने वाले राहगीरों ने राहत की सांस ली।

मेट्रो स्टेशन पर चल रहा मरम्मत का काम लाल किला मेट्रो स्टेशन के भी दो गेट नंबर दो और तीन को लोगों के लिए खोल दिया गया है। एक और चार पर नंबर गेट पर धमाके की वजह से शीशे टूट गए थे, इनकी मरम्मत का काम जारी है। इस वजह से ये दोनों गेट अभी बंद हैं।

व्यापारियों ने ली राहत की सांस जैसे ही दोपहर बाद मेट्रो स्टेशन के खुलने और सुभाष मार्ग चालू होने की जानकारी लोगों को मिली तो व्यापारियों ने राहत की सांस ली क्योंकि सड़क और मेट्रो स्टेशन बंद होने से उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा था। व्यापारियों के साथ उन लोगों को भी राहत हुई जो लोग शादी और आदि कार्यक्रमों के लिए मेट्रो के जरिये खरीदारी के लिए चांदनी चौक जाना चाह रहे थे।

बड़ी संख्या में लोग मेट्रो पहुंचे मेट्रो स्टेशन खुलने से लोग पहले ही दिन काफी संख्या में लाल किला से मेट्रो का उपयोग करते हुए देखे। दरियागंज से कश्मीरी गेट और कश्मीरी गेट से दरियागंज की ओर से लाल किला के सामने नेताजी सुभाष मार्ग के दोनों रास्तों को खोलने के बाद बड़ी संख्या में यातायात चलता हुआ नजर आया।

फिर से इस सड़क पर ई-रिक्शा, कार, टैक्सी, बस और दोपहिया वाहन चलते हुए नजर आए। पुलिस ने पूरे मार्ग को साफ करने के बाद इसे चालू किया है। चालू करने से पहले जेटिंग मशीन से पूरे मार्ग को नार्थ जिले के पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया की मौजूदगी में साफ किया गया। चूंकि मार्ग पर खून और क्षत विक्षित शरीर के बारीक अवशेष पड़े थे इसलिए लोग विचलित न हो जाए इसलिए सफाई की गई।

वीडियो बनाते दिखे राहगीर सुभाष मार्ग को जब खोला गया तो घटनास्थल को देखने वालों की भीड़ लग गई। जो लोग चांदनी चौक आए थे वह लोग भी घटनास्थल को देखने आ रहे थे। लोग पूरे इलाके को मोबाइल कैमरे में फोटो और वीडियो से कैद कर रहे थे। खास तौर पर वह क्षेत्र जहां जहां पर धमाका हुआ था वहां पर सड़क की थोड़ी खराब स्थिति हो गई है लोग उस स्थान की भी फोटो खींच रहे थे। दो पहिया और कारों से गुजरने वाले लोग भी वाहन रोककर इस स्थल को देख रहे थे। हालांकि पुलिस कर्मी भी मौके पर मौजूद थे जो कि यातायात जाम न लगे इसकी कोशिश कर रहे थे।

सड़क किनारे फिर अवैध पार्किंग चालू लाल किला के सामने धमाके की घटना को अभी पांच ही दिन पूरे हुए हैं। नेताजी सुभाष मार्ग जैसे ही खोला गया यातायात तो चालू हो गया। साथ ही सड़क पर अवैध पार्किंग चालू हो गई। लाल किला चौकी के बाहर ही सड़क पर गाड़ियों की लाइन लगी रही। अवैध रूप से लोगों ने गाड़ी खड़ी कर रखी थी।

हालांकि, पुलिस द्वारा वाहनों को उठाया तो जा रहा था लेकिन गाड़ी खड़ी होने से इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही सड़क पर फिर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है क्योंकि सड़क पर ई-रिक्शा और आटो रिक्शा सवारी लेने के चक्कर में उसी चौराहे पर आकर वाहन रोक रहे हैं जहां घटना हुई थी।

पार्किंग में लगी गाड़ियों को सत्यापन के बाद सौंपा लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक पास सड़क पर एमसीडी की सरफेस पार्किंग चलती है। धमाके के समय इस स्थल पर 46 वाहन खड़े थे। घटना होने के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा कारणों से सील कर दिया था। ऐसे में जब शनिवार को इस इलाके को खोला गया तो वह लोग भी अपनी गाड़ियों को लेने पहुंच गए जो उस दिन नहीं ले जा पाए थे।