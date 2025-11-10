लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट, दहशत भरी शाम से अब तक क्या-क्या हुआ?

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। शाम 6:52 बजे से हुए धमाके के बाद जहां जांच एंजियां जुटी हैं वहीं दिल्ली एवं आसपास के शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक धमाके के कारण का पता नहीं चल पाया है।