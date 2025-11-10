Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट, दहशत भरी शाम से अब तक क्या-क्या हुआ?

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:44 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। शाम 6:52 बजे से हुए धमाके के बाद जहां जांच एंजियां जुटी हैं वहीं दिल्ली एवं आसपास के शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक धमाके के कारण का पता नहीं चल पाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सोमवार शाम एक कार में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके के बाद आग लग गई और कई वाहन जलकर खाक हो गए। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार 8 लोगों की मौत और 20 घायल हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     कब, क्या हुआ

    • शाम 6:52 बजे: लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-1 के पास खड़ी एक कार में जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट के तुरंत बाद आग भड़क उठ।
    • 7:00 बजे: धमाके की लपटों ने पास की कई कारों और ऑटो रिक्शों को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के इलाके में धुआं और अफरातफरी फैल गई।
    • 7:12 बजे: पहली आधिकारिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि 8 लोगों की मौत हो गई है और 20 घायल हैं।
    • 7:18 बजे: सामने आया कि धमाके में आसपास की कई गाड़ियां भी पूरी तरह जल चुकी हैं।
    • 7:29 बजे: दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब आधे घंटे में आग पर नियंत्रण पा लिया गया।
    • 7:53 बजे: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और फोरेंसिक टीम पहुंचीं। इलाके को घेरकर जांच शुरू की गई।
    • 8:02 बजे: दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बयान जारी किया, कहा- अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह हादसा था या किसी साजिश।
    • 8:08 बजे: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाके से आसपास की खिड़कियों के शीशे टूट गए और सड़क पर शरीर के हिस्से बिखरे मिले।
    • 8:26 बजे के बाद: दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में हाई अलर्ट घोषित किया गया। धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाक़ों में सुरक्षा बढ़ाई गई।

    अभी तक मुख्य बिंदु

    • धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन (गेट नंबर 1) के पास पार्क की गई कार में हुआ।
    • शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 8 लोगों की मौत और 20 घायल हुए।
    • कई वाहन जलकर नष्ट हुए, कारें और ऑटो रिक्शा भी शामिल।
    • विस्फोट का कारण अभी स्पष्ट नहीं, जांच जारी है कि यह दुर्घटनावश था या जानबूझकर किया गया हमला।
    • स्पेशल सेल, NSG और FSL टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं।
    • दिल्ली पुलिस ने इलाके को सील कर CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया है।

     अभी क्या पता नहीं

    • धमाके की असल वजह, दुर्घटना या आतंकी हमला, तय नहीं हुआ।
    • मृतकों और घायलों की पहचान और हालत की पुष्टि जारी।
    • किस वाहन में धमाका हुआ और कौन-सा विस्फोटक पदार्थ इस्तेमाल हुआ, यह फोरेंसिक रिपोर्ट से साफ होगा।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में धमाका कैसे हुआ और इसके बड़ी साजिश तो नहीं ? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली ब्लास्ट पर जताई चिंता