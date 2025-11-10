क्या दिल्ली धमाके के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं? केजरीवाल ने चिंता जताकर रखी ये अहम मांग

Language
    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:48 PM (IST)

    लाल किले के नजदीक हुए एक विस्फोट की खबर से चिंता बढ़ गई है। दुखद रूप से, कुछ लोगों की जान जाने की सूचना है। पुलिस और सरकार को तत्काल जांच करनी चाहिए कि धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई साजिश है। दिल्ली की सुरक्षा में चूक अस्वीकार्य है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए ब्लास्ट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह खबर बेहद चिंताजनक है।

    उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए गए ट्वीट में कहा कि बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, ये बेहद दुखद है।

    पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि ये धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है।

