यूनेस्को सम्मेलन से पहले लाल किला रोशन, CM रेखा गुप्ता ने इंद्रप्रस्थ से आधुनिक दिल्ली तक के सफर पर प्रकाश डाला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लाल किले में आयोजित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को की अंतर-सरकारी समिति के 20वें सम्मेलन के शुरू होने की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंचीं।

इस मौके पर उन्होंने इस शहर की इंद्रप्रस्थ से आधुनिक दिल्ली तक 3000 वर्षों की सतत जीवित सभ्यता पर प्रकाश डाला। कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन के साथ दिल्ली की आत्मा, उसके रंग, उसकी खुशबू भी महसूस करें।

समारोह में विदेश मंत्री डा एस. जयशंकर, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, यूनेस्को के महानिदेशक डा. खालिद अल एनानी तथा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी. शर्मा के साथ सम्मिलित हुए।

भारत की सांस्कृतिक विरासत विश्व की सबसे समृद्ध विरासतों में से एक

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत विश्व की सबसे समृद्ध विरासतों में से एक है। वेद, उपनिषद, योग से लेकर प्रकृति, ऋतु, फसलों और सद्भाव का उत्सव मनाने वाले हमारे त्योहारों, अनुष्ठानों और प्रदर्शन कलाओं तक, भारत सदैव मानता आया है कि संस्कृति संग्रहालयों में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में जीवित रहती है।