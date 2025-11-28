Language
    यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय बैठक के लिए लाल किला तैयार, 180 देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी की बंदोबस्त जोरों पर

    By Nimish Hemant Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:30 PM (IST)

    लाल किला यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय बैठक के लिए तैयार है, जिसमें 180 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। चांदनी चौक को विशेष रूप से सजाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। अतिथियों को चांदनी चौक के स्वादिष्ट व्यंजनों का अनुभव कराया जाएगा। सरकार और प्रशासन सफाई और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

    चमकाया गया लालकिला का नौबत खाना। जागरण 

    नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। आतंकी धमाके से लाल किला डरने वाला नहीं है बल्कि मजबूती से खड़ा है। तीन दिनों तक चले विशाल व भव्य सिख समागम के बाद अगले माह के आरंभ में 180 देशों के एक हजार से अधिक विशिष्ट प्रतिनिधियों की मेजबानी करेगा। सात से 13 दिसंबर तक यहां यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय बैठक है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि यह देश में इस तरह की पहली बैठक होने जा रही है। इसके लिए लालकिला व आस-पास सुरक्षा, सफाई, यातायात प्रबंधन और सुंदरीकरण समेत व्यवस्थाओं को दुुरुस्त रखने की कवायद तेज हो गई है।

    बैठक के लिए चांदनी चौक को भी खास तौर पर चमकाया जा रहा है। साथ ही, अतिथियों के स्वागत के लिए जगह-जगह तोरणद्वार लगाए जाएंगे तथा सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया जाएगा। खास बात कि अतिथियों को विशेष रूप से चांदनी चौक के चाट-पकौड़ियों का स्वाद चखाया जाएगा।

    इस संबंध में सरकार व अधिकारियों के स्तर पर बैठकों का दौर तेज है। उसमें खास तौर पर लाल किला में तथा उसके आस-पास में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने, सुंदरीकरण व उसके रखरखाव के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के साथ यातायात प्रबंधन पर जोर दिया गया ताकि विदेशी प्रतिनिधियों को कोई परेशानी न आए।

    खास बात कि वायु प्रदूषण की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में लाल किला के आस-पास वायु प्रदूषण को कम रखने के लिए उपाय अपनाने पर जोर दिया गया। प्रकाश व्यवस्था, साइनेज और सार्वजनिक सुविधा को बेहतर बनाने तथा लाल किला व उसके आस-पास के क्षेत्र से बंदर व आवारा कुत्तों को भी हटाने की रणनीति बनी।

    एक अधिकारी ने बताया कि निजी कंपनी के 100 से अधिक सफाई कर्मी चांदनी चौक के 1.3 किमी लंबे मुख्य मार्ग को चमकाने में लगाए गए हैं। कुछ माह से सफाई व्यवस्था बदतर थी। हाल ही में चांदनी चौक की सफाई व्यवस्था को निजी कंपनी को दिया गया है। जो पत्थरों की सड़क, बोलार्ड व फुटपाथ पर जमी काली परत को हटाने में जुटे हुए हैं। पांच दिसंबर तक पूरी सफाई कर दी जाएगी।

    इसी तरह एमसीडी सिटी एसपी जोन के उपायुक्त के साथ व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें पूरे चांदनी चौक में जगह-जगह तोरणद्वार लगवाए जाएंगे। इसी तरह, सांस्कृतिक आयोजन तथा खान-पान के स्टाॅल भी लगाए जाएंगे।

