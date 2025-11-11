दिल्ली कार धमाके में हाई इनटेंसिटी वाले पांच विस्फोटकों का हुआ इस्तेमाल! 48 घंटे में आ सकती है प्राथमिक रिपोर्ट

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। ऐतिहासिक लाल किले पर विस्फोट की गूंज से लेकर इसके प्रभाव को देखते हुए जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुट गई हैं कि आखिर इस बम को तैयार करने में किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची रोहिणी स्थित फोरेंसिक साइंस लैब ने सोमवार देर रात मौके पर पहुंचकर मंगलवार सुबह तक बड़ी मात्रा में नमूने एकत्रित किए।

जांच में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोटक की तीव्रता को देखते हुए इस बम में सिर्फ एक विस्फोटक होने की संभावना कम है। इस बम को दो विस्फोटकों के मिश्रण से तैयार किए जाने की संभवना अधिक है। जांच दल ने वारदात में इस्तेमाल की गई आई-20 कार सहित अन्य वाहनों से भी नमूने लिए हैं।

एकत्रित नमूनों से प्रथमदृष्टया उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक में अमोनियम नाइट्रेट, टीएनटी, पीएटीएन, आरडीएक्स या टीएटीपी के होने की संभावना है। हालांकि, जांच अधिकारियों का कहना है कि लाल किले पर आतंकी हमले में कौन से विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, इसकी पुष्टि प्रयोगशाला में जांच के बाद ही हो सकेगी। नमूनों की बुधवार से एक टीम जांच शुरू करेगी।

मौके से बरामद किया एक कारतूस व एक खोखा घटनास्थल पर जांच में जुटी दिल्ली पुलिस व फोरेंसिक की टीम ने एक करतूस व एक खाली खोखा भी बरामद किया है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह वहां कैसे पहुंचा और ये कारतूस वारदात को अंजाम देने वाले आतंकी के थे या नहीं। इसकी भी जांच की जा रही है कि खाली खोखे का इस्तेमाल कब हुआ।

48 घंटे में जांच रिपोर्ट दे सकती है फोरेंसिक टीम इस पूरे मामले की जांच की निगरानी उच्च स्तर से की जा रही है, यही वजह है कि घटनास्थल से बरामद नमूनों की जांच पर सभी की निगाहें टिकी हैं। उच्च स्तर से नमूनों की जांच जल्द से जल्द करने का दबाव है।