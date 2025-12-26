Language
    NIA को मिली और पूछताछ की मोहलत, कोर्ट ने लाल किला के सामने ब्लास्ट केस में दो आरोपियों की बढ़ाई कस्टडी

    By Vineet Tripathi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:55 PM (IST)

    लाल किला के सामने ब्लास्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दो आरोपियों, यासिर अहमद डार और डॉ. बिलाल नसीर मल्ला, की एनआईए हिरासत बढ़ा दी है। डार को दस औ ...और पढ़ें

    Hero Image

    लाल किला के सामने ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों, यासिर अहमद डार और डॉ. बिलाल नसीर मल्ला, की एनआईए हिरासत बढ़ा दी है। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला ब्लास्ट मामले में पटियाला हाउस सेशंस कोर्ट ने शुक्रवार को दो आरोपियों की कस्टडी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को बढ़ा दी। एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने जांच एजेंसी को आरोपी यासिर अहमद डार से दस और दिनों तक पूछताछ करने की इजाजत दी, जबकि दूसरे आरोपी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला से आठ और दिनों तक पूछताछ करने की अनुमति दी। कोर्ट ने मीडिया को कार्यवाही की कवरेज करने से रोक दिया।

    NIA की जांच के मुताबिक, 10 नवंबर को लाल किले के बाहर विस्फोटक से भरी कार चला रहा उमर-उन-नबी आतंकवादी हमले का प्लानर था। इस हमले में पंद्रह लोग मारे गए थे। उमर की भी मौके पर ही मौत हो गई थी। NIA ने 9 दिसंबर को दिल्ली से डॉ. बिलाल नसीर मल्ला को गिरफ्तार किया और उसे साजिश में मुख्य आरोपी बताया।

    NIA की जांच के मुताबिक, नसीर ने जानबूझकर उमर-उन-नबी को लॉजिस्टिकल सपोर्ट और पनाह दी थी। जांच एजेंसी ने पहले 9 दिसंबर को कहा था कि वह आतंकवादी हमले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का भी आरोपी है।

    18 दिसंबर को NIA ने इस मामले में नौवें आरोपी डार को गिरफ्तार किया। वह जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है और उमर-उन-नबी का करीबी साथी है। NIA ने अब तक इस मामले में डॉ. मुज़म्मिल गनई, डॉ. अदील राथर और डॉ. शाहीन सईद समेत नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।