NIA को मिली और पूछताछ की मोहलत, कोर्ट ने लाल किला के सामने ब्लास्ट केस में दो आरोपियों की बढ़ाई कस्टडी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला ब्लास्ट मामले में पटियाला हाउस सेशंस कोर्ट ने शुक्रवार को दो आरोपियों की कस्टडी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को बढ़ा दी। एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने जांच एजेंसी को आरोपी यासिर अहमद डार से दस और दिनों तक पूछताछ करने की इजाजत दी, जबकि दूसरे आरोपी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला से आठ और दिनों तक पूछताछ करने की अनुमति दी। कोर्ट ने मीडिया को कार्यवाही की कवरेज करने से रोक दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

NIA की जांच के मुताबिक, 10 नवंबर को लाल किले के बाहर विस्फोटक से भरी कार चला रहा उमर-उन-नबी आतंकवादी हमले का प्लानर था। इस हमले में पंद्रह लोग मारे गए थे। उमर की भी मौके पर ही मौत हो गई थी। NIA ने 9 दिसंबर को दिल्ली से डॉ. बिलाल नसीर मल्ला को गिरफ्तार किया और उसे साजिश में मुख्य आरोपी बताया।