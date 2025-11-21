Delhi Blast: वकील से मिलना चाहता है आतंकी जासिर बिलाल वानी, दिल्ली HC का अनुमति से इनकार; याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) मुख्यालय में अपने वकील से मिलने की मांग को लेकर लाल किला ब्लास्ट के सह-आरोपी जासिर बिलाल वानी की ओर से दायर याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा पीठ ने कहा कि एनआईए मुख्यालय में वकील से मिलने की उसकी अर्जी को खारिज करने संबंधी ट्रायल कोर्ट का कोई आदेश आरोपी नहीं पेश कर सका। अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब आरोपी के वकील ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट ने अर्जी को मौखिक रूप से खारिज कर दिया था। लाल किला के बाहर आत्मघाती हमला करने वाले मोहम्मद उमर के साथ साजिश रचने में जसीर बिलाल वानी आरोपी है।