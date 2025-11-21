दिल्ली ब्लास्ट: आतंकी मुज्जमिल को किसने भेजे थे बम वाले 42 वीडियो? पुलिस की जांच में खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए आतंकी विस्फोट को लेकर लगातार हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में हुए धमाके में विदेशी लिंक भी था।

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में आतंकी विस्फोट से पहले पाकिस्तान स्थित जैश के एक हैंडलर हंजुल्लाह ने आतंकी मुजम्मिल को बम वाले 42 वीडियो भेजे थे। बताया गया कि जम्मू-कश्मीर के नौगाम में अक्टूबर में जैश के पोस्टरों को देखकर आतंकी साजिश का शक हुआ। इसके बाद इन पोस्टरों को लेकर जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पाया गया कि उन पोस्टरों पर 'कमांडर हंजुल्लाह भाई' लिखा था।