दिल्ली ब्लास्ट: आतंकी मुज्जमिल को किसने भेजे थे बम वाले 42 वीडियो? पुलिस की जांच में खुलासा

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:53 AM (IST)

    दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके की जांच में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार, धमाके से पहले पाकिस्तान स्थित जैश के हैंडलर हंजुल्लाह ने मुजम्मिल को बम बनाने के वीडियो भेजे थे। जांच में जम्मू-कश्मीर के नौगाम में जैश के पोस्टरों से साजिश का शक हुआ। दिल्ली पुलिस और एजेंसियां धमाके की पूरी स्क्रिप्ट का पता लगाने में जुटी हैं। धमाके में 15 लोगों की मौत हुई थी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए आतंकी विस्फोट को लेकर लगातार हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में हुए धमाके में विदेशी लिंक भी था।

    सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में आतंकी विस्फोट से पहले पाकिस्तान स्थित जैश के एक हैंडलर हंजुल्लाह ने आतंकी मुजम्मिल को बम वाले 42 वीडियो भेजे थे। बताया गया कि जम्मू-कश्मीर के नौगाम में अक्टूबर में जैश के पोस्टरों को देखकर आतंकी साजिश का शक हुआ। इसके बाद इन पोस्टरों को लेकर जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पाया गया कि उन पोस्टरों पर 'कमांडर हंजुल्लाह भाई' लिखा था।

    बता दें कि दिल्ली पुलिस और एजेंसियां विस्फोट को लेकर गंभीरता से जांच कर रही हैं। अभी तक टीम ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। फिलहाल सभी जांच एजेंसियां जांच जुटी हैं और धमाके की स्क्रिप्ट लिखने वाले आकाओं का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं।

    दिल्ली में लाल किला के पास 10 नवंबर की शाम को 6:52 बजे हुए आतंकी विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ज्यादातर घायलों को लोक नायक अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।