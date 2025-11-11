Delhi Blast 2025: जली हुई कैब मिलने ने बढ़ाई परिवार वालों की चिंता, धमाके के बाद से बिहार के पंकज लापता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट की भयावह घटना ने कई परिवारों को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे के बाद से बिहार के रहने वाले कैब चालक पंकज के लापता हैं।

पंकज के भाई आशुतोष ने बताया कि सोमवार शाम वह अपनी कैब से एक परिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे। इसके बाद से ही उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। परिजनों ने पूरी रात उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

आशुतोष ने बताया कि मंगलवार सुबह जब वे घटनास्थल पर पहुंचे, तो वहां उन्हें पंकज की गाड़ी पूरी तरह जली हुई अवस्था में मिली। फिलहाल वह अस्पताल में जाकर बॉडी की पहचान करने जा रहे हैं।

परिजनों का कहना है कि पंकज नौकरी के साथ-साथ अतिरिक्त आय के लिए कैब चलाने का काम करते थे। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल को सील कर दिया है और ब्लास्ट के कारणों की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है।