Delhi Blast: आतंकी डॉ. उमर को पनाह देने वाले शोएब की NIA हिरासत 10 दिन और बढ़ी, दिया था लाॅजिस्टिक सपोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके मामले में आरोपित शोएब की 10 दिन की NIA हिरासत और बढ़ा दी।

शोएब को 26 नवंबर को दी गई 10 दिन की एनआईए हिरासत आज समाप्त हो रही थी, जिसके बाद एनआईए ने कड़ी सुरक्षा के बीच उसको कोर्ट में पेश किया।

एनआईए के अनुसार, शोएब ने आत्मघाती हमलावर डाॅ. उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी को धमाके से पहले शरण देने के साथ-साथ लाॅजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराया था। अपनी बहन का घर किराए पर दिलाया था।

एजेंसी ने बताया कि वह आत्मघाती धमाके से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है और देश के अलग-अलग राज्यों में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी कर रही है ताकि अन्य आरोपितों का पता लगाया जा सके।

