Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: आतंकी डॉ. उमर को पनाह देने वाले शोएब की NIA हिरासत 10 दिन और बढ़ी, दिया था लाॅजिस्टिक सपोर्ट

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:16 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में आरोपित शोएब की एनआइए हिरासत 10 दिन और बढ़ा दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। एनआईए के ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके मामले में आरोपित शोएब की 10 दिन की NIA हिरासत और बढ़ा दी।

    शोएब को 26 नवंबर को दी गई 10 दिन की एनआईए हिरासत आज समाप्त हो रही थी, जिसके बाद एनआईए ने कड़ी सुरक्षा के बीच उसको कोर्ट में पेश किया।

    एनआईए के अनुसार, शोएब ने आत्मघाती हमलावर डाॅ. उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी को धमाके से पहले शरण देने के साथ-साथ लाॅजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराया था। अपनी बहन का घर किराए पर दिलाया था।

    एजेंसी ने बताया कि वह आत्मघाती धमाके से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है और देश के अलग-अलग राज्यों में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी कर रही है ताकि अन्य आरोपितों का पता लगाया जा सके।

    यह भी पढ़ें- Indigo संकट से आसमान पर पहुंचा हवाई किराया, 50000 रुपये में मुंबई से दिल्ली का एक टिकट, लाखों यात्री परेशान

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें