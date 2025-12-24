पलवल में केएमपी एक्सप्रेसवे पर बड़ी मात्रा में चरस और नशीले इंजेक्शन बरामद, तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददता, पलवल। हथीन एवीटी ने केएमपी एक्सप्रेस वे पर दो अलग-अलग मामलों में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। पहले मामले में पुलिस ने चार किलो चरस के साथ नीरचौक, जिला मंडी (हिमाचल प्रदेश) के रहने वाले सुनील कुमार को गिरफ्तार किया।

आरोपी इस नशीले पदार्थ को अपनी डस्टर कार के बोनट में छुपाकर ले जा रहा था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरे मामले में पुलिस ने दो बाइक सवारों से 300 से अधिक नशीले इंजेक्शन बरामद किए।