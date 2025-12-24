Language
    पलवल में केएमपी एक्सप्रेसवे पर बड़ी मात्रा में चरस और नशीले इंजेक्शन बरामद, तीन गिरफ्तार

    By ANKUR AGNIHOTRIEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:44 AM (IST)

    दिल्ली से सटे पलवल में पुलिस ने चरस बरामद की है। पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाते हुए यह सफलता हासिल की। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों ...और पढ़ें

    Arrested

    जागरण संवाददता, पलवल। हथीन एवीटी ने केएमपी एक्सप्रेस वे पर दो अलग-अलग मामलों में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। पहले मामले में पुलिस ने चार किलो चरस के साथ नीरचौक, जिला मंडी (हिमाचल प्रदेश) के रहने वाले सुनील कुमार को गिरफ्तार किया।

    आरोपी इस नशीले पदार्थ को अपनी डस्टर कार के बोनट में छुपाकर ले जा रहा था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरे मामले में पुलिस ने दो बाइक सवारों से 300 से अधिक नशीले इंजेक्शन बरामद किए।

    गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जिला मथुरा (यूपी) के असतौली निवासी संजय और मूल रूप से भिडूकी के रहने वाले कृष्ण कुमार के रूप में हुई। इस मामले में भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने और जनता को सुरक्षित रखने के लिए की गई है।

