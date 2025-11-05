देखिए दिल्ली की सड़क की दुर्दशा... राम कुमार मार्ग चौक पर जान हथेली पर रख निकलते हैं लोग
दिल्ली के मोतियाखान में राम कुमार मार्ग चौक की हालत खस्ता है। सड़क पर गंदा पानी और गड्ढे होने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर जाम और पानी की लाइनें टूटी होने से यह समस्या हो रही है, जिससे घरों में गंदा पानी आ रहा है। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में मोतियाखान स्थित राम कुमार मार्ग चौक राहगीर और वाहन चालकों के लिए हर दिन जान हथेली पर लेकर निकलने जैसा हो गया है। सड़क पर भरा गंदा पानी और बड़े-बड़े गड्ढों के कारण यहां से गुजरना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं है।
इस जर्जर चौक से हर रोज हजारों लोग पहाड़गंज, नवी करीम, सदर बाजार, रानी झांसी रोड के लिए आवागमन करते है। इसके बावजूद विधायक और एमसीडी अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस दुर्दशा का मुख्य कारण इलाके के जाम पड़े सीवर और टूटी हुई पानी की लाइनें हैं। निवासियों के मुताबिक, यहां यह समस्या लगभग आठ माह से बनी हुई है। दूसरा यहां साफ पानी की लाइन भी टूटी पड़ी है। इस कारण घरों में सप्लाई होने वाले साफ पानी में भी सीवर का गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। कई बार गड्ढों में वाहन फंसने के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते है।
सीवर जाम होने के कारण घरों का सारा गंदा पानी दिनभर सड़क पर ही भरा रहता है। इस कारण चौक पर जगह-जगह खतरनाक गड्ढे हो गए है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, यहां सुबह शाम स्थिति बहुत बद्तर हो जाती है। बिना बारिश घुटनों तक पानी भर जाता है। स्थानीय लोग कई बार इसकी शिकायत विधायक और एमसीडी अधिकारियों से कर चुके है।
लोगों की प्रतिक्रिया
यह चौक नवी करीम, पहाड़गंज, सदर बाजार सहित कई इलाकों को जोडता है। ऐसे में यहां जलभराव और गड्ढे वाहन चालक और राहगीर की समस्या को बढ़ा रहे है। - महेश दगल, स्थानीय निवासी
यहां सीवर लंबे समय से जाम पड़े है। उनकी सफाई न होने के कारण घरों का गंदा पानी सड़कों पर भरता है। साफ पानी की लाइनें टूटी होने के कारण घरों में सीवर का गंदा पानी मिक्स होकर पहुंचता है। गंदे पानी के इस्तेमाल से यहां लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे है। - तरुण पाल, स्थानीय निवासी
यहां लोग पिछले कई माह से गड्ढेदार सड़क से आवागमन कर रहे है। कई बार राहगीर चोटिल भी हो चुके है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। - विक्की, स्थानीय निवासी
राम कुमार मार्ग चौक के मरम्मत कार्य को लेकर बल्लीमरान विधानसभा के विधायक इमरान हुसैन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने समय की व्यस्तता जताते हुए कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया।
