दिल्ली में प्रदूषण की मार, हवा में मामूली सुधार; AQI अभी भी चिंताजनक

जागरण टीम, नई दिल्ली। राजधानी का AQI, जो पिछले कई दिनों से 300 से ऊपर ("बेहद खराब" श्रेणी में) था, मंगलवार को गिरावट का रुख दिखा। हवा चलने के साथ ही वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और दिल्लीवासियों ने इस सुधार को महसूस किया। निकट भविष्य में इसके "खराब" से "बेहद खराब" श्रेणी में बने रहने की संभावना है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर है, कुछ जगहों पर अभी भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। आनंद विहार का एक्यूआई 413 पर पहुंचकर 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है, जबकि चांदनी चौक में 340 और आईजीआई एयरपोर्ट क्षेत्र में 282 दर्ज किया गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

स्थान AQI आनंद विहार 413 चांदनी चौक 340 आईजीआई एयरपोर्ट 282

वहीं, मंगलवार को, स्विस ऐप IQ Air ने रात 8 बजे दिल्ली का AQI 174 दर्ज किया, जिसे "मध्यम" माना जाता है। ऐप ने दिल्ली के कई इलाकों में AQI 200 से नीचे भी दर्ज किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( CPCB) के अनुसार, मंगलवार को वायु गुणवत्ता में सुधार के कारण AQI सोमवार के 309 से घटकर 291 पर "खराब" श्रेणी में आ गया।

मौसम विभाग ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में कहा कि पिछले 24 घंटों में शहर में 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवाएँ चलीं, जिससे प्रदूषकों को छँटाने में मदद मिली। 18 निगरानी स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता 300 से ऊपर की रीडिंग के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में रही।

सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार, अलीपुर में सबसे अधिक 377 एक्यूआई दर्ज किया गया, उसके बाद आनंद विहार में 366 दर्ज किया गया। पीएम 2.5 की सांद्रता 128.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 10 की सांद्रता 260 रही।