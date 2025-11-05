दिल्ली में प्रदूषण की मार, हवा में मामूली सुधार; AQI अभी भी चिंताजनक
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अभी भी चिंताजनक है, हालांकि मंगलवार को AQI में कुछ सुधार देखा गया। कुछ क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में है, जबकि CPCB के अनुसार समग्र AQI 'खराब' श्रेणी में है। हवा की गति ने प्रदूषकों को कम करने में मदद की है, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी उच्च बना हुआ है।
जागरण टीम, नई दिल्ली। राजधानी का AQI, जो पिछले कई दिनों से 300 से ऊपर ("बेहद खराब" श्रेणी में) था, मंगलवार को गिरावट का रुख दिखा। हवा चलने के साथ ही वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और दिल्लीवासियों ने इस सुधार को महसूस किया। निकट भविष्य में इसके "खराब" से "बेहद खराब" श्रेणी में बने रहने की संभावना है।
दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
|स्थान
|AQI
|आनंद विहार
|413
|चांदनी चौक
|340
|आईजीआई एयरपोर्ट
|282
मौसम विभाग ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में कहा कि पिछले 24 घंटों में शहर में 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवाएँ चलीं, जिससे प्रदूषकों को छँटाने में मदद मिली। 18 निगरानी स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता 300 से ऊपर की रीडिंग के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में रही।
सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार, अलीपुर में सबसे अधिक 377 एक्यूआई दर्ज किया गया, उसके बाद आनंद विहार में 366 दर्ज किया गया। पीएम 2.5 की सांद्रता 128.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 10 की सांद्रता 260 रही।
