Delhi News: कागजों में 60 फुट चौड़ी सड़क, वाहन चालकों के लिए बन गई संकरी गली; सामने आई बड़ी लापरवाही

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में द्वारका जिले के सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्रों में से एक, राम चौक बाजार मुख्य मार्ग, पालम आज प्रशासन की अनदेखी के कारण अपनी पहचान खो रहा है। कभी 60 फुट से अधिक चौड़ी रही यह सड़क आज टूटी हुई हालत, जगह-जगह बिखरे कूड़े और बेतहाशा अतिक्रमण के कारण यह सड़क उपयोग के लिए एक संकरी गली में तब्दील हो गई है। आलम यह है कि शाम के समय यहां पैदल निकलना भी किसी जंग जीतने जैसा है।

राम चौक बाजार में रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही होती है। पालम, साध नगर और राज नगर जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग अब अवैध व्यावसायिक वाहनों का स्थायी अड्डा बन चुका है। सड़क के एक बड़े हिस्से पर कमर्शियल गाड़ियां चौबीसों घंटे खड़ी रहती हैं, जिससे सड़क की चौड़ाई आधी रह जाती है। शाम होते ही स्थिति और भयावह हो जाती है; एक तरफ अवैध पार्किंग का कब्जा होता है, तो दूसरी तरफ रेहड़ी-पटरी वालों का जमावड़ा लग जाता है।

ई-रिक्शा और जाम जो थोड़ी बहुत जगह बचती है, उस पर ई-रिक्शा चालकों का कब्जा हो जाता है। शाम के समय स्थिति ऐसी होती है कि कार तो दूर, स्कूटी और बाइक का निकलना भी दूभर हो जाता है। व्यावसायिक वाहनों और रेहड़ी वालों के बीच फंसी जनता जाम में जूझने को मजबूर है। इसके बावजूद न तो स्थानीय पुलिस, न ट्रैफिक पुलिस और न ही नगर निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं।



हजारों दुकानों और लाखों की आबादी वाले इस क्षेत्र में जगह जगह सड़कों के किनारे पड़ा कूड़ा न केवल बदबू फैला रहा है, बल्कि बीमारियों को भी न्योता दे रहा है। यदि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया और सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी बदतर हो सकती है।