दिल्ली हाई कोर्ट ने दी चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को दुबई जाने की इजाजत, लगा दीं कड़ी शर्तें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चेक बाउंस मामले में फंसे अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने दीवाली के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने राजपाल यादव को हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में एक लाख रुपये की एफडीआर जमा करने और अपना मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी देने का निर्देश देते हुए राहत दे दी। अदालत ने निर्देश दिया कि राजपाल यादव का मोबाइल उनकी यात्रा के दौरान हर समय चालू रहना चाहिए।



अदालत ने यह भी कहा कि राजपाल यादव की पत्नी का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमानत के तौर पर जमा किया जाए और राजपाल को भी भारत लौटने के बाद अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा।