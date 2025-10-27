Delhi Crime: राजौरी गार्डन में मुठभेड़ के दौरान पुलिस के काबू आया झपटमार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बदमाश व पुलिस के बीच इन दिनों ही रही मुठभेड़ के क्रम में ताजा मुठभेड़ राजौरी गार्डन थाना क्षेत्र में हुई। यहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक झपटमार को दबोचा। आरोपित की गिरफ्तारी से पुलिस ने झपटमारी के पांच मामलों को सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक कार, दो स्कूटी , एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और 15,000 रुपये की नकद बरामद किए हैं।

पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त दारादे शरद भास्कर ने बताया कि 22 अक्टूबर को दर्ज एक मामले की छानबीन के दौरान आरोपितों का पता लगाने के लिए जब पुलिस तकनीकी जांच में जुटी थी तब सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण में वारदात में प्रयुक्त कार का रजिस्ट्रेशन नंबर पता चला। इस कार का मालिकाना हक सोनू के पास पाया गया, जिसे तुरंत हिरासत में लिया गया। उससे 15,000 रुपये की चोरी की नकदी बरामद की गई। पूछताछ में सोनू ने राजन उर्फ भोला और करन की संलिप्तता बयां की।

पूछताछ में पता चला कि आरोपितों ने अपराध करने के लिए एक नई, बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी का उपयोग किया और पकड़े जाने से बचने के लिए राजमंदिर, पिलर नंबर 754, मेन नजफगढ़ रोड और नवादा मेट्रो स्टेशन के पास लगातार मुलाकात के स्थान बदलते रहे। सोनू से मिली जानकारी के आधार पर करन को गिरफ्तार किया गया और अपराध में प्रयुक्त एक स्कूटी बरामद की गई, जो राजन उर्फ भोला के नाम पर रजिस्टर्ड थी।



छानबीन में जुटी पुलिस को राजन के क्षेत्र में आने की सूचना मिली। इसके बाद राजौरी गार्डन एसीपी नीरज टोकस व थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रविंदर जोशी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने गंदा नाला, सब-रजिस्ट्रार आफिस पार्किंग, बसई दरापुर, रिंग रोड के पास घेराबंदी की। कुछ समय बाद आरोपित राजन उर्फ भोला एक चोरी की स्कूटी से वहां पहुंचा। उसे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने पिस्टल निकालकर पुलिस टीम पर गोली चला दी।