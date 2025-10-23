रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही भीड़, दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिया तैयारियों का जायजा
छठ पूजा के लिए यात्रियों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही है। रेलवे प्रशासन विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है और स्टेशनों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। रेल मंत्री ने स्टेशनों का निरीक्षण किया है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया है। अगले दो दिनों तक भीड़ अधिक रहने की संभावना है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशनों पर भीड़ उमड़ रही है। रेलवे प्रशासन के सामने यात्रियों की भीड़ को संभालना और उन्हें सुरक्षित गंतव्यत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। इसके लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
वहीं, भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे बोर्ड से लेकर मंडल स्तर तक कंट्रोल रूम तैयार की गई है। वहां से रेलवे स्टेशनों पर भीड़ की निगरानी की जा रही है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद टर्मिनल और पुरानी दिल्ली से पूर्व दिशा की अधिकांश विशेष ट्रेनें रवाना हो रही हैं। इन स्टेशनों पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें सभी विभागों के प्रतिनिधियों को तैनात किया गया है, जिससे कि किसी भी समस्या का शीघ्र समाधान किया जा सके। अगले दो दिनों तक स्टेशनों पर अधिक भीड़ रहेगी।
मंगलवार को 26 विशेष ट्रेनें दिल्ली से रवाना की गई थीं। बुधवार को भी 20 से अधिक ट्रेनें होंगी रवाना। भीड़ बढ़ने पर अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी।
तैयारी में किसी तरह की कमी न रहे इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल का निरीक्षण कर चुके हैं। बोर्ड के अधिकारी नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली व आनंद विहार टर्मिनल पर भीड़ प्रबंधन, यात्री सुविधाओं व साफ सफाई की निगरानी कर रहे हैं। यात्रियों की मदद व सुरक्षा के लिए अतिरिक्त रेलकर्मी व आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं।
