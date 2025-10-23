दिल्ली में छठ पूजा की बड़ी तैयारी, 70 से अधिक घाटों पर होगा भव्य आयोजन

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। दिल्ली में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा इस वर्ष बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। राजधानी के विभिन्न हिस्सों में घाटों की सजावट, सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता अभियान को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है।

जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय समितियां तक तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं, ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के सूर्य उपासना कर सकें। नई दिल्ली और मध्य दिल्ली जिलों में अधिकारियों ने खुद तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। जिन स्थानों पर घाट बनाए जा रहे हैं, वहां नियमित मीटिंगों का दौर चल रहा है। प्रशासन ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि घाटों पर साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

नई दिल्ली जिले में कुल 36 समितियों ने छठ घाट बनाने के लिए आवेदन दिए थे। इनमें से 23 समितियों को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मिल चुका है, जबकि 13 आवेदनों पर मंजूरी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन का कहना है कि अगले एक-दो दिनों में बाकी सभी समितियों को भी अनुमति दे दी जाएगी।

मध्य दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को लेकर 49 समितियों ने आवेदन किया था। इनमें से अधिकांश को मंजूरी दे दी गई है। प्रशासन का ध्यान इस बार विशेष रूप से सुरक्षा और स्वच्छता पर है। अधिकारियों ने जलाशयों के किनारे टैंट, शौचालय, लाइट और मेडिकल सहायता केंद्र स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं।

इन इलाकों में बनेगा मुख्य छठ घाट मध्य दिल्ली के मुकुंदपुर, आईटीओ, वसुदेव घाट, बुराड़ी, वजीराबाद गांव, परशुराम एन्क्लेव, तक्ष्मी विहार, अमृत विहार, नत्थू कालोनी स्थित तिरंगा चौक, संगम विहार, तिकोना पार्क, संत नगर और श्याम घाट आदि जैसे स्थानों पर श्रद्धालु सूर्य देव की पूजा-अर्चना करेंगे। वहीं नई दिल्ली जिले में इंद्रपुरी, महिपालपुर, मायापुरी फेस-2, नरेना गांव, घिटोरनी, आरके पुरम, वसंत विहार, सरोजिनी नगर और टोडापुर सहित कई इलाकों में घाट बनाए जा रहे हैं।