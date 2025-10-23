पांच साल बाद यमुना में छठ पूजा की वापसी, सोनिया विहार में बन रहा दिल्ली का सबसे बड़ा घाट

पांच वर्ष के बाद यमुना में लोग छठ मनाएंगे। इसको लेकर पूर्वांचल के लोग खुश हैं। यमुना से लोगों की आस्थाय जुड़ी हुई है। इस बार यमुना घाट पर छठ की अलग ही रौनक देखने को मिलेगी।

-राम इकबाल, न्यू अशोक नगर।

पूर्वांचल में नदी के किनारे पूजा होती है। दिल्ली में पांच वर्ष बाद यमुना में पूजा हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। लोग अच्छे से सूर्य भास्कर की अरार्धना कर सकेंगे।

-प्रमिला देवी, न्यू अशोक नगर।

अस्थायी घाट पिछले वर्ष की तुलना में छोटे बनाएं जा रहे हैं। एक ही ग्राउंड में कई गड्ढे खोदे जा रहे हैं, लेकिन उनका साइज छोटा है। छठ पर भीड़ ज्यादा होती है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

-राहुल, मयूर विहार

कोंडली नहर सूखी पड़ी है। उसमें बहुत गंदगी है। सरकार उसमें घाट बना रही है। छठ का मतलब है स्वच्छता। इसलिए मेरा परिवार नहर की जगह अस्थायी घाट में पूजा करेंगे।

-मोंटी, चिल्ला गांव