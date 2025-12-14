‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ महारैली में राहुल बोले-चुनाव आयोग भाजपा के साथ खड़ा; प्रियंका ने दिलाई नेहरू की नीतियों की याद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की 'वोट चोर, गद्दी छोड़' महारैली के लिए रविवार को रामलीला मैदान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग रहे। राहुल ने अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोन भागवत के खिलाफ भी बयानबाजी की।

' हम सच से ही भाजपा और पीएम को सत्ता से हटाएंगे ' रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'सत्य और असत्य की लड़ाई में चुनाव आयोग भाजपा के साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को किसी भी तरह की कार्रवाई के दायरे से मुक्त कर दिया है। हम इस कानून को बदलेंगे।'

उन्होंने यह भी कहा, 'अभी जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो मुझे बताया गया कि अंडमान निकोबार में मोहन भागवत ने एक बयान दिया। मैंने भी फिर भाषण का प्लान बदल दिया। गांधी जी सच की बात करते थे, सत्यमेव जयते भी सुना होगा। लेकिन भागवत ने कहा कि यह संसार सत्य नहीं बल्कि शक्ति और सत्ता जरूरी है लेकिन हम सच के साथ हैं। हम सच से ही भाजपा और पीएम को सत्ता से हटाएंगे।'

पीएम के हाथ कांपते हुए देखे गए : राहुल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने कहा कि जनता को डरने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं। कांग्रेस सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है जबकि चुनाव आयोग असत्य की लड़ाई लड़ रहा हैं। यहां हरियाणा से लोग आए हैं। इन्हें पता है कि इनका चुनाव चोरी कर लिया गया है। कुछ दिन पहले पीएम के हाथ कांपते हुए देखे गए। सत्ता आज है कल नहीं। देश सच को जानता है मानता है। भाजपा की बहादुरी भी सत्ता की बदौलत है।

'हम इस तस्वीर को बदलकर रहेंगे' उन्होंने कहा कि यहां देश की जनता के हस्ताक्षर वाले करोड़ो कागज पड़े हैं। जगह जगह लाखों वोट गायब हो जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी, याद रखिये आखिर में सच की जीत होगी। मोदी जी का आत्मविश्वास खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार ने हर वर्ग के हितों पर प्रहार किया है। देश मे दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक सत्ता की विचारधारा है और दूसरी सच की। हम इस तस्वीर को बदलकर रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।'

प्रियंका ने दिल्ली के प्रदूषण पर मारा तंज वहीं, उनकी बहन प्रियंका ने कहा, 'दिल्ली की इस प्रदूषित हवा में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग सुबह कोहरे में भी आए, आपका आभार। वोट क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी। आजादी से पहले जब नेहरू जी लोगों से मिलने जाते थे तो उन्हें एक सूत्र में पिरोते थे। इसी वोट के आधार पर जनता ने अपनी सरकार चुनी। जनता के हित की रक्षा के लिए विभिन्न संस्थाएं बनाईं। आज उन्हीं पर प्रहार हो रहा है।'

'कांग्रेस का बैंक अकाउंट बंद कर दिया' प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस का बैंक अकाउंट बंद कर दिया। अनेक नेताओं को जेल में डाला। तमाम आरोप लगाए गए। संसद में बहस भी अब नहीं होती। चर्चा के लिए माने भी वंदेमातरम् पर चर्चा के लिए माने। जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कराने की हिम्मत नहीं इनमें। भाजपा वोट चोरी से जीत रही है। बैलेट से कभी नहीं जीत सकती लेकिन चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा है। संसद में भाजपाई अब आंख नहीं मिला पाते। इन पर से जनता का भरोसा उठ गया है। इसीलिए इनका आत्मविश्वास भी हिल गया है। बिहार के बाद अब यूपी में वोट काटे जा रहे हैं। देश की जनता चुनाव आयोग के तीनों अधिकारियों को कभी नहीं भूलेगा।