राहुल जी! जल्दी शादी कर लो... हम मिठाई के ऑर्डर का इंतजार कर रहे, खूब वायरल हो रहा ये VIDEO
राहुल गांधी ने दीपावली पर पुरानी दिल्ली के घंटेवाला मिठाई की दुकान का दौरा किया। उन्होंने देशवासियों को बधाई दी और मिठाई बनाने में मदद की। दुकान के मालिक ने उनसे जल्द शादी करने का आग्रह किया ताकि वे उनकी शादी का ऑर्डर ले सकें। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया और लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दीपावली के अवसर पर सोमवार को पुरानी दिल्ली में ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाई की दुकान पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को दीवाली की बधाई दी। साथ ही उन्होंने मिठाई की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू भी बनाए। वहीं, राहुल गांधी को लेकर एक दिलचस्प वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी की शादी का जिक्र किया गया।
दरअसल, घंटेवाला दुकान के मालिक सुशांत जैन राहुल गांधी को देखकर बेहद खुश दिखे और उन्होंने कि वे उनकी शादी का ऑर्डर लेने के लिए उनकी शादी का इंतजार कर रहे हैं। आगे जैन कहते हैं कि अपनी शादी की मिठाई भी आप हमसे ही लीजिएगा, बस आप जल्दी से शादी लीजिए। दुकान मालिक की यह बात सुनकर राहुल गांधी मुस्कुराने लगे।
राहुल गांधी ने X पर डाला वीडियो
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने X पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, दीपावली की असली मिठास न केवल 'थाली' में है, बल्कि रिश्तों और समुदाय में भी है। नेता प्रतिपक्ष ने इसके आगे कहा कि पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाई की दुकान पर मैंने इमरती और बेसन लड्डू बनाने की कोशिश की।
पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आज़माया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 20, 2025
सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है - ख़ालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली।
दीपावली की असली मिठास सिर्फ़ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज… pic.twitter.com/bVWwa2aetJ
उन्होंने कहा कि इस सदियों पुरानी, प्रतिष्ठित दुकान की मिठास वही है। शुद्ध, पारंपरिक और दिल को छूने वाली। इसके बाद सांसद ने वीडियो में कहा, 'हमें बताएं, आप अपनी दीपावली कैसे मना रहे हैं और इसे विशेष कैसे बना रहे हैं?'
दुकान के मालिक से बातचीत
दुकान के मालिक सुशांत जैन ने राहुल गांधी को बताया कि उन्होंने उनकी दादी, पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को सेवा दी थी और अब वे उनकी शादी के लिए मिठाइयां सप्लाई करने का इंतजार कर रहे हैं।
