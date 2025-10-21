राहुल जी! जल्दी शादी कर लो... हम मिठाई के ऑर्डर का इंतजार कर रहे, खूब वायरल हो रहा ये VIDEO

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दीपावली के अवसर पर सोमवार को पुरानी दिल्ली में ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाई की दुकान पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को दीवाली की बधाई दी। साथ ही उन्होंने मिठाई की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू भी बनाए। वहीं, राहुल गांधी को लेकर एक दिलचस्प वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी की शादी का जिक्र किया गया।

दरअसल, घंटेवाला दुकान के मालिक सुशांत जैन राहुल गांधी को देखकर बेहद खुश दिखे और उन्होंने कि वे उनकी शादी का ऑर्डर लेने के लिए उनकी शादी का इंतजार कर रहे हैं। आगे जैन कहते हैं कि अपनी शादी की मिठाई भी आप हमसे ही लीजिएगा, बस आप जल्दी से शादी लीजिए। दुकान मालिक की यह बात सुनकर राहुल गांधी मुस्कुराने लगे।