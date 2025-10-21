दीयों से जगमगाया भारत, प्रदूषण से दिल्ली बेहाल; पीएम ने नौसेना संग मनाई दीवाली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली के पावन पर्व पर देशभर में लोग मंदिरों में उमड़े और सोमवार को दीपावली को धूमधाम से मनाया, जबकि इमारतों को रंग-बिरंगी रोशनियों से सजाया गया और घरों में मिट्टी के दीये जगमगाए। सुप्रीम कोर्ट के इस साल दिल्ली और एनसीआर में प्रमाणित पर्यावरण-अनुकूल हरे पटाखों के नियंत्रित उपयोग की अनुमति देने के फैसले के बाद राष्ट्रीय राजधानी में खूब पटाखे फोड़े गए।

प्रधानमंत्री की शुभकामनाएं और नौसेना के साथ दीपावली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और कामना की कि "प्रकाश का यह पर्व हमारे जीवन को सामंजस्य, खुशी और समृद्धि से रोशन करे; और चारों ओर सकारात्मकता का माहौल बना रहे।" उन्होंने गोवा तट पर विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ दीपावली मनाते हुए कहा, "आज, एक तरफ मेरे पास अनंत क्षितिज और अनंत आकाश है, और दूसरी तरफ यह विशालकाय आईएनएस विक्रांत है, जो अनंत शक्तियों का प्रतीक है। समुद्र के पानी पर सूर्य की किरणों की चमक उन दीपावली के दीयों की तरह है, जो वीर सैनिकों द्वारा प्रज्वलित किए गए हैं।"

सोमवार सुबह, मोदी ने आईएनएस विक्रांत के डेक पर योग सत्र में भाग लिया और युद्धपोतों के शानदार स्टीमपास्ट और विमानों के फ्लाईपास्ट को देखा। उन्होंने नौसेना कर्मियों को प्रेरणादायक संबोधन दिया और उनके बीच मिठाइयां बांटीं। बाद में, मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और दीपावली की शुभकामनाएं आदान-प्रदान कीं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक-दूसरे को बधाई दी।

राष्ट्रपति की शुभकामनाएं मुर्मू ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट के माध्यम से लोगों को शुभकामनाएं दीं, जिसमें कहा गया, "दीपावली के शुभ अवसर पर, मैं भारत और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं।"

राहुल गांधी का अनोखा उत्सव लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस दिन को अनोखे तरीके से मनाया। उन्होंने पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध घंटेवाला मिठाई की दुकान पर 'इमरती' और 'बेसन लड्डू' बनाने की कोशिश करते हुए एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और उनसे पूछा कि वे इस त्योहार को कैसे विशेष बना रहे हैं।

दिल्ली में प्रदूषण पर मुख्यमंत्री की अपील दिल्ली में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से केवल हरे पटाखों का उपयोग करके शहर को प्रदूषण से बचाने की अपील की। जैसे-जैसे वायु गुणवत्ता बिगड़ी, उन्होंने लोगों को पारंपरिक तरीकों से त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसे कि दीये जलाना, रंगोली बनाना और मिठाइयां बांटना। दिल्ली की वायु गुणवत्ता दिन के दौरान बिगड़ गई और मंगलवार और बुधवार को इसके व्यापक रूप से 'गंभीर' श्रेणी में आने की उम्मीद है, क्योंकि रात में पटाखे फोड़े गए। शहर का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो प्रतिदिन शाम 4 बजे बताया जाता है, 'बहुत खराब' श्रेणी में 345 रहा, जो रविवार को दर्ज 326 से अधिक था, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार।

गोवा में नरकासुर दहन गोवा के लोगों ने तड़के नरकासुर के पुतले जलाने की रस्म के साथ दीपावली की शुरुआत की। विभिन्न आयोजनों में, भगवान कृष्ण के रूप में सजे कलाकारों ने नरकासुर के प्रतीकात्मक वध को दर्शाया। राजस्थान में उत्साह राजस्थान में त्योहार को पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें बाजारों में भारी भीड़, मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और रात के आकाश में आतिशबाजी की चमक देखी गई। सोमवार को गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जहां प्रशासन ने 18 से 22 अक्टूबर तक विशेष सजावट की व्यवस्था की थी। दीपावली पर, गोविंद देव जी को विशेष सुनहरे 'लप्पा' परिधान और उत्कृष्ट आभूषणों से सजाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने नागरिकों से स्थानीय उत्पादों का समर्थन करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक दीपावली मनाने का आग्रह किया

वाराणसी और अयोध्या में उत्सव उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य तीर्थस्थलों को फूलों, मिट्टी के दीयों और रंग-बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर का दौरा किया और वहां प्रार्थना की। उन्होंने और अन्य नेताओं ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और सभी के सुख और समृद्धि की प्रार्थना की। वाराणसी में, मां कालरात्रि मंदिर के महंत सुरेंद्र तिवारी ने कहा कि रविवार रात को मां कालरात्रि का आह्वान करने वाला एक विशेष अनुष्ठान किया गया। यहां मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की 'आरती' की। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नाज़नीन अंसारी ने कहा कि मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विश्वाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में, लमही में सुभाष भवन में श्री राम महा आरती का आयोजन किया गया।

हरियाणा पुलिस की पहल हरियाणा पुलिस ने दीपावली पर खुशियां बांटने का बीड़ा उठाया, जिसमें कई पुलिस कर्मियों ने अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, झुग्गी-झोपड़ियों और बेघर लोगों का दौरा किया। एक विशेष पहल के तहत, राज्य भर के पुलिस अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में स्थान चुने, बच्चों और बुजुर्गों के साथ दीये जलाए और उनके बीच मिठाइयां बांटीं।

पश्चिम बंगाल में काली पूजा पश्चिम बंगाल में काली मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी, जहां इस दिन काली पूजा मनाई जाती है। उत्तर कोलकाता में 322 साल पुराने थनथनिया काली बारी, कालीघाट मंदिर, फीरिंगी कालीबारी, दक्षिणेश्वर मंदिर और बीरभूम में तारापीठ में भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं, जो प्रार्थना करने, दीये जलाने और मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे।

झारखंड में उत्सव और प्रतिबंध झारखंड में दीपावली को उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया, हालांकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के अनुसार, लोगों को दीपावली की रात 8 बजे से 10 बजे तक दो घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति थी।