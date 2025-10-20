राहुल गांधी का दीपावली संदेश, बनाई इमरती-बेसन लड्डू और पूछा- आपकी दिवाली कैसी रही

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध घंटेवाला मिठाई की दुकान पर 'इमरती' और 'बेसन का लड्डू' बनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने दीपावली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और उनसे पूछा कि वे इस त्योहार को कैसे विशेष बना रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक्स पर वीडियो साझा कांग्रेस नेता ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि दीपावली की असली मिठास न केवल 'थाली' में है, बल्कि रिश्तों और समुदाय में भी है। नेता प्रतिपक्ष ने इसके आगे कहा, 'पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाई की दुकान पर मैंने इमरती और बेसन लड्डू बनाने की कोशिश की।'

उन्होंने कहा कि इस सदियों पुरानी, प्रतिष्ठित दुकान की मिठास वही है। शुद्ध, पारंपरिक और दिल को छूने वाली। इसके बाद सांसद ने वीडियो में कहा, 'हमें बताएं, आप अपनी दीपावली कैसे मना रहे हैं और इसे विशेष कैसे बना रहे हैं?'

दीपावली की शुभकामनाएं एक्स पर एक अन्य पोस्ट में राहुल ने देशवासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत खुशी के दीपों से रोशन हो, हर घर में सुख, समृद्धि और प्रेम की रोशनी फैले।