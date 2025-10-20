Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सीएम रेखा गुप्ता ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, ग्रीन पटाखे इस्तेमाल करने की अपील

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 10:49 AM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दीपावली पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने दिव्य दीपोत्सव को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली प्रकाश और खुशियों का त्योहार है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की और प्रेम से त्योहार मनाने की अपील की।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं।

    डिजीटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दीपावली के पावन अवसर पर दिल्लीवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है, जो जीवन में नई ऊर्जा, उम्मीद और सकारात्मकता भरता है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कामना की कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलाएं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'दिव्य दीपोत्सव' के आयोजन को बताया ऐतिहासिक 

    सोशल साइट X पर किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा कि, इस बार राजधानी दिल्ली की दीपावली और भी खास रही। आजादी के बाद पहली बार ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर भव्य 'दिव्य दीपोत्सव' का आयोजन किया गया। लाखों दीपों से जगमगाता कर्तव्य पथ देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को भारत की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम बताया।

    इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पर्यावरण अनुकूल 'ग्रीन पटाखों' के इस्तेमाल की अनुमति का भी जिक्र किया और साथ ही लोगों से पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने की अपील भी की।