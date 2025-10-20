सीएम रेखा गुप्ता ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, ग्रीन पटाखे इस्तेमाल करने की अपील

डिजीटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दीपावली के पावन अवसर पर दिल्लीवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है, जो जीवन में नई ऊर्जा, उम्मीद और सकारात्मकता भरता है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कामना की कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलाएं।