राहुल गांधी दिखा रहे महारैली का Roadmap, मिंटो रोड से रामलीला मैदान तक दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में रविवार 1 नवंबर को होने वाली इंडिया ब्लॉक की महारैली को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए जनता को खुद रैली स्थल का रास्ता और रूट बताकर पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करने की तैयारी कर ली है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय राहुल गांधी ने 'एक्स' पर #ChaloDilli हैशटैग के साथ पोस्ट साझा करते हुए जनता से अपील करते हुए लिखा, 'कल मिलते हैं, साथ चलते हैं!' इस पोस्ट में उन्होंने रैली का पूरा रूट समझाते हुए बताया कि यह महारैली दोपहर 12 बजे कनॉट प्लेस के मिंटो रोड जंक्शन से शुरू होगी और अजमेरी गेट होते हुए ऐतिहासिक रामलीला मैदान तक जाएगी। राहुल गांधी का यह अंदाज राजनीतिक गलियारों में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है।