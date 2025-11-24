IRCTC Scam: राबड़ी देवी ने जज को लेकर उठाए सवाल, अब दिल्ली कोर्ट में दायर की नई याचिका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक याचिका दायर की है। उन्होंने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने वाले न्यायाधीश विशाल गोगने से चार मामलों को स्थानांतरित करने के लिए की मांग को लेकर याचिका दायर की है।

