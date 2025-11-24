Language
    IRCTC Scam: राबड़ी देवी ने जज को लेकर उठाए सवाल, अब दिल्ली कोर्ट में दायर की नई याचिका

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:18 PM (IST)

    बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े चार मामलों को न्यायाधीश विशाल गोगने से हटाने की मांग की है। राबड़ी देवी ने न्यायाधीश पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि वह उनके और उनके परिवार के खिलाफ पूर्व नियोजित तरीके से मुकदमा चला रहे हैं। उन्होंने आईआरसीटीसी घोटाला और नौकरी के बदले जमीन मामले को स्थानांतरित करने की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक याचिका दायर की है। उन्होंने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने वाले न्यायाधीश विशाल गोगने से चार मामलों को स्थानांतरित करने के लिए की मांग को लेकर याचिका दायर की है।

    राबड़ी देवी ने न्यायाधीश पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पूर्व नियोजित तरीके से मुकदमा चला रहे हैं। याचिका में कहा गया कि न्यायाधीश गोगने अभियोजन पक्ष के प्रति अनुचित रूप से पक्षपाती हैं।

    यह भी पढ़ें-  IRCTC Scam: लालू-राबड़ी को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका, मांग मानने से मना करते हुए खारिज कीं दोनों याचिकाएं

    राबड़ी देवी ने आवेदन में न्यायाधीश गोगने के समक्ष लंबित आइआरसीटीसी घोटाला मामला, नौकरी के बदले भूमि का मामला और उनसे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही को स्थानांतरित करने की मांग की है। 13 अक्टूबर को न्यायाधीश गोगने ने आइआरसीटीसी मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और कई अन्य के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए थे।