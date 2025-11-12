IRCTC Scam: लालू-राबड़ी को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका, मांग मानने से मना करते हुए खारिज कीं दोनों याचिकाएं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री और लालू प्रसाद यादव व उनकी पत्नी राबड़ी देवी की दिन-प्रतिदिन ट्रायल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि उनकी मांग न्यायोचित नहीं है।

अदालत ने यह भी बताया कि संविधानिक अदालतों ने संसद और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ मामलों को तेजी से निपटाने, स्थगन से बचने और साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए दिन-प्रतिदिन ट्रायल की सिफारिश की है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि लालू परिवार के खिलाफ अदालत में कुल चार आपराधिक मामले लंबित हैं और सभी मामलों में दिन-प्रतिदिन ट्रायल आदेशित हैं। उन्होंने चार सप्ताह की मोहलत की मांग की ताकि 18 हजार पन्नों के आरोपपत्र और लगभग 250 पन्नों के आरोप तय करने के आदेश को पढ़ा जा सके।