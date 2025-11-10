अब गोद दिए जाएंगे दिल्ली के 94 फ्लाईओवर, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप से जनता को सुविधाएं देने की कवायद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लोक निर्माण विभाग (PWD) अपने फ्लाईओवरों को गोद देने की योजना के तहत विभिन्न काॅरपोरेट हाउस को साथ लेने की रणनीति पर आगे बढ़ गया है। इसे लेकर पीडब्ल्यूडी की इंडियन आयल काॅरपोरेशन (IOC) के साथ पार्टनरशिप करने को लेकर गत दिनों पहली बैठक हुई है।

इस पहल के तहत, प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां विभिन्न फ्लाईओवर को गोद ले सकेंगी और गोद लिए गए निर्माण पर सीमित विज्ञापन लगा सकेंगी। इसके बदले उन्हें उस निर्माण के रखरखाव, सुंदरीकरण और साफ-सफाई की जिम्मेदारी लेनी होगी।

माना जा रहा है कि आईओसी के साथ जल्द ही सरकार की दूसरी बैठक हाेने वाली है। सरकार आईओसी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MOU) साइन करने की योजना बना रही है।



बता दें कि इस साल जुलाई में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) फ्रेमवर्क और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पहल के साथ तालमेल बैठाने वाले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्ताव तैयार करने का फैसला लिया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि इनमें से एडाप्ट ए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट है, जो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की साफ-सफाई और बेहतर देखभाल के लिए पीपीपी माॅडल पर आधारित है। अधिकारियों के अनुसार, कंपनी के प्रतिनिधियों और पीडब्ल्यूडी मंत्री के बीच एक बैठक हुई है, जहां विभाग को प्लान के तौर-तरीकों को तय करने के निर्देश दिए गए हैं।