दिल्ली-NCR की आबोहवा हर साल क्यों हो जाती है जहरीली? वजह आई सामने

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की हवा में अभी भी नहीं सुधार हो रहा है। दिवाली के बाद से, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगातार खराब या बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है, कभी-कभी 'गंभीर' श्रेणी में भी पहुंच जाती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, सोमवार को राजधानी की हवा 'बहुत खराब' दर्ज की गई है। सुबह साढ़े नौ बजे सीपीसीबी के समीर एप ने दिल्ली का एक्यूआई 344 रिकॉर्ड किया। वहीं, आईक्यू एयर ने इसी समय 469 यानी 'खतरनाक' श्रेणी में दर्ज किया।

क्यों बिगड़ जाती है आबोहवा? सर्दी की दस्तक के साथ लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर उठता है कि नवंबर आते ही आखिर दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा जहरीली क्यों हो जाती है। इसे लेकर एक रिपोर्ट से सामने आई है जिससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की वजह का खुलासा हुआ है। ICAR-IARI CREAMS लैब के आंकड़ों के अनुसार, 6 राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में 24 घंटों के अंदर 60.38 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सेटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को पंजाब में 238, हरियाणा में 42 और उत्तर प्रदेश में 158 पराली जलाने की घटनाएं हुईं। दिल्ली की हवा को लेकर वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता "बेहद खराब" श्रेणी में बनी रहेगी।

राजधानी में प्रदूषण बढ़ने में पराली जलाने को मुख्य वजह माना जाता है। एक्यूआई निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) के अनुसार, दिल्ली के प्रदूषण का 30 फीसदी हिस्सा पराली जलाने के कारण होता है, जबकि 15 फीसदी परिवहन क्षेत्र से आता है।

दिल्ली में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज दूसरी तरफ आज दिल्ली में सीजन का सबसे कम तापमान 10.4 डिग्री दर्ज किया गया है, हालांकि दिन में धूप खिलने पर इसमें कुछ कमी आने के आसार हैं। वहीं, अधिकतम 28.0 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है।