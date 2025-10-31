प्रदूषण से निपटने को आरके पुरम में लगेगा ऑटोमैटिक मिस्ट स्प्रेयर सिस्टम, पीडब्ल्यूडी ने जारी किया टेंडर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। धूल प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) अब आरकेपुरम सेक्टर-1 में चर्च रोड पर मिस्ट स्प्रेयर लगाएगा। विभाग ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए परियोजना के लिए एक निविदा भी जारी कर दी है, जिसमें धुंध नोजल के साथ सहायक उपकरणों को लगाने के लिए टेंडर मंगाए गए हैं। यह काम अगले 30 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।



जानकारी के अनुसार इस ऑटोमैटिक सिस्टम को लगाने में 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगाया जाएगा। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस मशीन से लगातार फुहारों के रूप में आरओ का पानी डाला जाएगा। फुहारें छोड़ने के लिए इसे प्रतिदिन दो हजार लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी।



जारी निविदा के अनुसार, यह सिस्टम 2,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाली आरओ वाटर पंपिंग इकाई से मिलने वाले पानी पर संचालित होगा। विभाग सिर्फ इस सिस्टम को सिर्फ लगवाकर ही नहीं छोड़ देगा, बल्कि आगे इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी निविदा दस्तावेज में सुरक्षा गार्डों की तैनाती के बारे में भी बताया है।