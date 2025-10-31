अब स्वदेशी Navigation App पर लें दिल्ली मेट्रो का अपडेट, स्टेशन से लेकर रूट; किराया और समय सब मिलेगा

Language
    By Santosh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:40 PM (IST)

    स्वदेशी नेविगेशन एप मैपल्स के यूजर्स अब दिल्ली मेट्रो की जानकारी आसानी से पा सकेंगे। डीएमआरसी ने मैपल्स के साथ समझौता किया है, जिससे 3.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को मेट्रो स्टेशन, रूट, किराया और यात्रा समय जैसी जानकारी मिलेगी। डॉ. विकास कुमार ने कहा कि इससे एनसीआर में यात्रा स्मार्ट होगी। मैपमाईइंडिया के अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही डीएमआरसी के आंकड़े एप में जुड़ेंगे।

    डीएमआरसी ने मैपमाईइंडिया के साथ किया समझौता।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। स्वदेशी नेविगेशन एप मैपल्स का उपयोग करने वाले शीघ्र ही दिल्ली मेट्रो से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने मैपल्स के साथ समझौता किया है।

    इससे मैपल्स एप के 3.5 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता अपने मोबाइल पर मेट्रो स्टेशन, रूट किराया, लाइन में बदलाव, ट्रेनों की आवृत्ति और यात्रा समय सहित मेट्रो से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

    डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डाॅ. विकास कुमार ने कहा, दिल्ली मेट्रो नवाचार और तकनीक के माध्यम से यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समझौते से एनसीआर में यात्रा और भी स्मार्ट और सहज हो जाएगी।

    इससे यात्री अपनी यात्रा की बेहतर योजना बना सकेंगे। मैपमाईइंडिया के अध्यक्ष राकेश वर्मा ने कहा, शीघ्र ही डीएमआरसी के आंकड़े मैपल्स एप के मल्टीमाॅडल ट्रांसपोर्ट फीचर में एकीकृत हो जाएंगे।

    कुछ दिनों पहले रेल, इलेक्ट्राॅनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर शीघ्र ही भारतीय रेलवे व मैपमाईइंडिया के बीच समझौता की बात कही थी।

