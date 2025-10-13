फ्लैटों के खराब निर्माण पर पीडब्ल्यूडी की बड़ी कार्रवाई, आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के बाद कंपनी ब्लैक लिस्ट
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में खराब निर्माण कार्य करने वाली विनर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने काली सूची में डाल दिया है। इस कंपनी ने 2010 में मुखर्जी नगर में 360 एचआईजी फ्लैट बनाए थे, जो कुछ ही वर्षों में जर्जर हो गए। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के बाद, डीडीए ने इन फ्लैटों को खतरनाक घोषित किया। पीडब्ल्यूडी ने अब कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। डीडीए में घटिया काम करने वाली कंपनी विनर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है।
इस कंपनी ने 2010 में डीडीए के लिए मुखर्जी नगर में 360 एचआईजी फ्लैट बनाए थे, जिन में अधिकतर कुछ साल बाद ही जर्जर हो गए थे , यहां तक कि उनकी बीम में भी दरारें आ गई थीं ।
डीडीए ने आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के बाद इन फ्लैटों को खतरनाक पाया है, डीडीए पहले ही इस कंपनी पर कार्रवाई कर चुका है, अब पीडब्ल्यूडी ने आदेश जारी कर कहा है कि वह इस कंपनी से कोई कार्य नहीं कराएगा।
डीडीए ने कंपनी के बारे में जानकारी देने के लिए पीडब्ल्यूडी को कुछ समय पहले पत्र लिखा था। जिस पर पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त महानिदेशक (परियोजनाएं) ने जारी आदेश में कहा कि इस कंपनी को डीडीए ने अपनी सभी भावी निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया है।
चूंकि लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा जारी सभी निविदाओं में एक मानक प्रविधान है कि बोलीदाता को किसी भी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या कोई अन्य सरकारी निकाय द्वारा प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, इसलिए निविदाओं पर कार्रवाई करते समय डीडीए द्वारा जारी इन निषेध आदेशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
