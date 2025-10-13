नोएडा एयरपोर्ट पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का स्टेशन मंजूर, दिल्ली से महज 21 मिनट में पूरा होगा सफर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टेशन बनाया जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल काॅरपोरेशन ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपने डीपीआर में शामिल करने पर सहमति दे दी है। यह स्टेशन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सेंटर में भूमिगत होगा। हालांकि रेल काॅरिडोर को यमुना एक्सप्रेसवे के सेंट्रल वर्ज पर बनाया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए हाई स्पीड रेल का स्टेशन अहम होगा। दिल्ली से 21 मिनट में एयरपोर्ट तक का सफर तय हो जाएगा। गौतमबुद्ध नगर में यह नोएडा सेक्टर 148 के बाद दूसरा स्टेशन होगा। दिल्ली से वाराणसी तक हाई स्पीड रेल काॅरिडोर करीब आठ सौ किमी लंबा होगा। इसके लिए लिडार सर्वे हो चुका है।

यीडा के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया कहना है कि हाई स्पीड रेल काॅरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम हो रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल काॅरपोरेशन के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. व यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. के कई दौर की वार्ता के बाद एयरपोर्ट के जीटीसी पर स्टेशन बनाने पर सहमति बन गई है।

इसे शामिल करते हुए परियोजना की डीपीआर तैयार होगी। रेल कारिडोर एयरपोर्ट परिसर में भूमिगत होगा। शेष कारिडोर यमुना एक्सप्रेसवे के सेंट्रल वर्ज से होकर गुजरेगा। इससे बनने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रेल कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ ही मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली अयोध्या आदि शहरों से भी हो जाएगी। यात्रियों का एयरपोर्ट का रेल के माध्यम से पहुंचना सुगम हो जाएगा।