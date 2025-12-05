भारतीयों और पीएम मोदी के लिए पुतिन ने जो लिखा, उसने..., राजघाट की विजिटर बुक में दर्ज हुआ ऐतिहासिक क्षण
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने राजघाट की विजिटर बुक में पीएम मोदी और भारतीयों के लिए एक संदेश लिखा, जिसने एक ऐतिहासिक क्षण दर्ज किया। यह यात्रा भारत और रूस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, न्यू दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार सुबह राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि के बाद उन्होंने विजिटर बुक में रूसी भाषा में एक संदेश लिखा, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। पुतिन के संदेश का आधिकारिक हिंदी अनुवाद जारी किया गया है।
अपने संदेश में पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “बहुत ही असाधारण और सम्मानित भारतीय राज्यकर्ता” बताते हुए उन्हें अपना अच्छा मित्र और पुराना सहयोगी कहा।
पुतिन ने भारत–रूस संबंधों की मजबूती पर जोर देते हुए लिखा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को अत्यंत महत्व देते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों नेता मिलकर इस सहयोग को और आगे बढ़ाएंगे और इसे अधिक मजबूत बनाएंगे।
रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी, उनके परिवार और पूरे भारत के लोगों के लिए अच्छी सेहत, सुख-समृद्धि और सभी कार्यों में सफलता की कामना की।
अपने संदेश के अंत में उन्होंने लिखा, “रूस और भारत के बीच मैत्री सदा बनी रहे!” राजघाट पर पुतिन का यह संदेश उनके भारत दौरे और दोनों देशों के गहराते द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जा रहा है।
यह भी पढ़ें- Putin India Visit LIVE Updates: पीएम मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता, एस जयशंकर-डोभाल भी रहे मौजूद
एक बहुत ही असाधारण और सम्मानित भारतीय राज्यकर्ता, मेरे अच्छे मित्र और पुराने सहयोगी श्री नरेन्द्र मोदी जी को, भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मैं बहुत महत्व देता हूं।
मुझे विश्वास है कि हम दोनों मिलकर दोनों देशों के हित में इस सहयोग को और मजबूत तथा विकसित करते रहेंगे। मैं आपको, आपके परिवार और पूरे भारत के लोगों को अच्छी सेहत, सुख-समृद्धि और समस्त कार्यों में सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
रूस और भारत के बीच मैत्री सदा बनी रहे।
आपका,
व्लादिमीर पुतिन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।