भारतीयों और पीएम मोदी के लिए पुतिन ने जो लिखा, उसने..., राजघाट की विजिटर बुक में दर्ज हुआ ऐतिहासिक क्षण

जागरण संवाददाता, न्यू दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार सुबह राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि के बाद उन्होंने विजिटर बुक में रूसी भाषा में एक संदेश लिखा, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। पुतिन के संदेश का आधिकारिक हिंदी अनुवाद जारी किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें