Delhi Murder: पंजाबी बाग में युवती की गोली मारकर हत्या, एक युवक फायरिंग में घायल

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पंजाबी बाग थाना क्षेत्र शनिवार को एक घर में गोली चली। घटना में युवती की मौत हो गई, वहीं उसी घर में दूसरे कमरे में मौजूद एक युवक गंभीर रूप से घायल है। जिस युवती की मौत हुई है उनका नाम मुस्कान है। वहीं घायल का नाम नीरज है।

पुलिस ने मामले में हत्या और हत्या का प्रयास की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस दोनों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त दरादे शरद भास्कर ने बताया कि मुस्कान पश्चिम पुरी इलाके में रहती थी। जबकि नीरज पंजाबी बाग में रहता है। शनिवार को मुस्कान के मामा ने पुलिस को मुस्कान और नीरज के घर में घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना दी थी।

पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक कमरे में युवती और दूसरे कमरे में युवक घायल अवस्था में पड़े हुए थे। पुलिस ने दोनों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां युवती को मृत घोषित कर दिया। युवक को आईसीयू में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।