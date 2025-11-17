प्रदूषण से पंजाबी बाग को निजात दिलाने की कोशिश, दिल्ली सरकार के मंत्री ने कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। राजधानी में प्रदूषण के मामले में हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित पंजाबी बाग इलाके का प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों के साथ दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि आखिर पंजाबी बाग प्रदूषण का हाट स्पाट क्यों है। इस पर अधिकारियों ने कहा कि पंजाबी बाग चौक के पास धूल की गंभीर समस्या है। जिस कारण यह क्षेत्र प्रदूषण का हाटस्पाट बना हुआ है।

आखिर धूल क्यों है, इस पर उन्हें बताया गया कि यहां पर एक सीमेंट साइट है, जहां से निरंतर धूल उठती रहती है। पंजाबी बाग़ में एक श्मसान भूमि है, जिसमें प्रतिदिन दाह संस्कार के लिए 12000 किलो लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इन सब कारणों से भी यह क्षेत्र प्रदूषण का हाटस्पाट बना हुआ है।

इसके बाद शहरी विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस स्थान पर प्रदूषण में कमी लाने के लिए कार्ययोजना तैयार करें। प्रदूषण कम करने के लिए जो भी उपाय जरुरी हों, उसकी जानकारी दें ताकि उन उपायों पर अमल किया जा सके।

आशीष सूद सोमवार को दिल्ली नगर निगम के वार्ड संख्या 92 (पंजाबी बाग) के अंतर्गत आने वाले शिवाजी एन्क्लेव, आर ब्लाक झुग्गियां, राजीव गांधी कैंप आदि क्षेत्रों में गए। इस दौरान स्थानीय लोगों से संवाद कर इलाके की समस्याओं की जानकारी भी ली।

कहां क्या क्या समस्याएं पशु अस्पताल, शिवाजी एनक्लेव के सामने कई जगह कूड़े के ढेरों को देखकर निगम और सफाई कर्मचारियों के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए निगम अधिकारियों को मंत्री ने कहा कि जिस जगह पर कूड़े के ढलाव की सबसे ज्यादा जरूरत है उस स्थान को चिन्हित कर वहां पर ढलाव को बनवाया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि कूड़ा को उठाने के लिए यदि ज्यादा ट्रक और छोटे टिप्परों की जरूरत पड़ती है तो उसकी भी खरीद तुरंत की जाए।

उन्होंने अधिकारियों को कहा कि क्षेत्र के कूड़े को ओखला की जगह भलस्वा लैंडफिल साइट भेजा जाए ताकि कूड़े के ट्रक ज्यादा चक्कर लगा सके और कूड़ा तेजी से उठ सके। क्षेत्र में गाद से भरे नाले को देखकर पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के अधिकारियों को कहा कि वह तुरतं इस नाले की साफ सफाई कराए और जहां-जहां से टूटा हुआ है उसकी मरम्मत की जाए।

आर ब्लाक की झुग्गियों के सामने बने हुए जन सेवा केंद्र के सार्वजनिक शौचालय को भी देखा। शौचालय शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का है किंतु वहां की सफाई एवं शौचालयों का रख-रखाव निगम द्वारा किया जा रहा है। मंत्री ने निर्देश दिया कि बोर्ड उस भूमि को पुनः अपने अधिकार में लेकर इसको अतिक्रमण से मुक्त करा कर इस स्थान पर तीन मंजिला शौचालय कंपलेक्स बनाया जाए जिसमें महिलाओं के लिए भी शौचालय आदि की सुविधा हो। यह सारा काम 20 फरवरी से पहले हो जाना चाहिए।

आर ब्लाक झुग्गी क्लस्टर के पास कुछ लोगों ने बोरवेल लगाकर गाड़ियों की सफाई का काम भी कर रखा है जिससे ट्रैफिक जाने में परेशानी होती है साथ ही सड़क पर पानी भी भरा रहता है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने सड़क पर पुरानी गाड़ियां खड़ी करके अतिक्रमण भी कर रखा है। मंत्री ने डीसी वंदना राव को मौके से ही फोन कर बोरवेल को बंद करने और खड़ी हुई पुरानी गाड़ियों को वहां से हटाने के लिए भी निर्देश दिए।