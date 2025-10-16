Language
    अब मदनलाल खुराना चौक कहलाएगा पंजाबी बाग का पुराना जनरल स्टोर चौक, समारोह में शामिल हुए ये दिग्गज

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:26 AM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित पुराना जनरल स्टोर चौक अब मदन लाल खुराना चौक के नाम से जाना जाएगा। नामकरण समारोह में कई नेता शामिल हुए और मदन लाल खुराना के कार्यों को याद किया। नेताओं ने कहा कि खुराना का समर्पण प्रेरणादायक है और यह चौक क्षेत्र की पहचान बनेगा। चौक को आकर्षक बनाने की योजना है।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में पंजाबी बाग पुल के नीचे स्थित पुराने जनरल स्टोर चौक को अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के नाम से जाना जाएगा। अब लोग इसे पुराना जनरल स्टोर चौक नहीं, बल्कि मदन लाल खुराना चौक के नाम से पुकारेंगे। नामकरण समारोह का आयोजन इसी चौक पर किया गया।

    इस समारोह में मंत्री प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज व सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक व मदनलाल खुराना के बेटे हरीश खुराना और राजकुमार भाटिया सहित कई लोग मौजूद रहे। समारोह में हरीश खुराना की मां राज मदन लाल खुराना मौजूद रहीं। समारोह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ीं और पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यों को याद किया।

    इस अवसर पर प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार की पहल के तहत राजधानी के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को स्थानीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों और जननेताओं के नाम से जोड़ा जा रहा है। इससे नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं, को ऐसे नामकरण से महान हस्तियों के जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है।

    सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि मदन लाल खुराना ने दिल्ली की सेवा में जो समर्पण, निष्ठा और ईमानदारी दिखाई, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि यह चौक केवल एक नाम नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की स्मृति है जिसने दिल्ली को आधुनिक विकास की राह पर आगे बढ़ाया। यह चौक नागरिकों को यह याद दिलाएगा कि राजनीति का असली उद्देश्य जनता के बीच रहकर उनके जीवन को बेहतर बनाना है।

    विधायक हरीश खुराना ने अपने पिता मदन लाल खुराना को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इस चौक का नामकरण न केवल भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्र की पहचान और गौरव का प्रतीक भी बनेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चौक को आकर्षक बनाने, नई प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने और यातायात को सुचारु करने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं।