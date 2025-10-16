अब मदनलाल खुराना चौक कहलाएगा पंजाबी बाग का पुराना जनरल स्टोर चौक, समारोह में शामिल हुए ये दिग्गज

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में पंजाबी बाग पुल के नीचे स्थित पुराने जनरल स्टोर चौक को अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के नाम से जाना जाएगा। अब लोग इसे पुराना जनरल स्टोर चौक नहीं, बल्कि मदन लाल खुराना चौक के नाम से पुकारेंगे। नामकरण समारोह का आयोजन इसी चौक पर किया गया।

इस समारोह में मंत्री प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज व सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक व मदनलाल खुराना के बेटे हरीश खुराना और राजकुमार भाटिया सहित कई लोग मौजूद रहे। समारोह में हरीश खुराना की मां राज मदन लाल खुराना मौजूद रहीं। समारोह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ीं और पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यों को याद किया।

इस अवसर पर प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार की पहल के तहत राजधानी के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को स्थानीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों और जननेताओं के नाम से जोड़ा जा रहा है। इससे नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं, को ऐसे नामकरण से महान हस्तियों के जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है।