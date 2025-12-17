नोटों से भरी कार के साथ दबोचा गया PSO, मालिक को लगाई थी 50 लाख की चपत; हिमाचल में लगाना चाहता था फलों का बागान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर-56 थाना क्षेत्र में डिस्कवरी वाइन ग्रुप के मालिक के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी करने वाले एक युवक ने अपने मालिक के 50 लाख रुपये चोरी कर लिए। वह रुपये मालिक के जानकार को देने के लिए दिल्ली गया था लेकिन, फोन स्विच ऑफ कर रास्ते से ही फरार हो गया।

मालिक की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने एक पांच दिन बाद आरोपी को मंगलवार रात गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 49 लाख 50 हजार रुपये भी बरामद किए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि 11 दिसंबर को सेक्टर-56 में मामला दर्ज कराया गया था। बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का रहने वाला जय प्रताप सिंह 10 वर्षों से डिस्कवरी वाइन ग्रुप में पीएसओ की नौकरी कर रहा था।

आरोपी 10 दिसंबर को सेक्टर-57 गुरुग्राम से अपने मालिक के 50 लाख रुपये कैश लेकर अपनी कार से दिल्ली मालिक के जानकार को देने के लिए गया था। दिल्ली जाकर उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और पैसे लेकर फरार हो गया।

सेक्टर-43 क्राइम ब्रांच ने बताया कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में पता चला कि वह इन पैसों से हिमाचल प्रदेश में फलों का बागान बनाना चाहता था। चोरी करने के बाद वह पकड़ा ना जाए, इसलिए अपनी कार को उसने दिल्ली के बत्रा अस्पताल की नगर निगम की पार्किंग में खड़ा कर दिया और पैसों को डिग्गी में छुपा दिया। किसी को शक न हो इसलिए वह हरिद्वार, ऋषिकेश घूमने चला गया।