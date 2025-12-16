Gurugram Crime: फार्म हाउस में काम करने वाले युवक का अपहरण कर लूटपाट, पुलिस ने दो को दबोचा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 65 थाना क्षेत्र में बहरामपुर गांव के पास रविवार रात फार्म हाउस में काम करने के बाद सेक्टर 17 में अपने भाई के घर जा रहे एक युवक का बीच रास्ते में ही इको गाड़ी में सवार दो लोगों ने अपहरण कर लिया और उसे सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ लूटपाट की।

जेब से कम रुपए निकालने पर उसके भाई को फोन किया और 25 हजार ट्रांसफर करने के लिए कहा। भाई ने 112 नंबर पर फोन कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सोमवार रात दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

मूल रूप से मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले युवक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बहरामपुर गांव में फार्म हाउस में काम करता है। वह रविवार रात काम के बाद अपने भाई के घर जा रहा था इसी दौरान बीच रास्ते में ही दो लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और एक सुनसान जगह ले गए।

यहां उसके भाई को फोन कर पैसे मांगे गए, हालांकि इसी दौरान जब उनकी गाड़ी एक मोड़ पर हल्की धीमी हुई तो वह दरवाजा खोलकर गाड़ी से उतरकर भाग निकला। मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी के आधार पर उस गाड़ी की पहचान की और बहरामपुर के पास ही उसे पकड़ लिया।

गाड़ी में सवार दोनों आरोपितो को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान बंधवाड़ी गांव के दीपक और विकास के रूप में की गई। पूछताछ में पता चला कि यह दोनों आरोपित पहले भी लोगों का अपहरण कर चुके हैं। इन्होंने 2022 और 2024 में दो अलग-अलग घटनाओं को अंजाम दिया था। यह राह चलते लोगों को किडनैप कर लेते थे और उनके परिवार वालों से रुपए की मांग करते थे।