BS-3 माल वाहनों पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर, प्रवेश राेकने के लिए बॉर्डर पर बढ़ा दी मुस्तैदी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : वायु प्रदूषण बढ़ने पर राजधानी में बीएस-3 व इससे नीचे के मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने अप्सरा बार्डर, गाजीपुर बार्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। वाहनों की जांच करने के बाद ही दिल्ली में वाहनों का प्रवेश दिया जा रहा है। जो वाहन बीएस-3 वाले हैं, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। यातायात पुलिस ने बताया कि शनिवार से बीएस-3 वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। पुलिस की टीम बार्डर पर तैनात की गई हैं। वाहनों को रोककर उनकी जांच की जा रही है। बीएस-4 से ऊपर वाले मानक वाले वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। अप्सरा बार्डर पर फ्लाईअोवर बना हुअा है। दिल्ली में वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए यातायात पुलिस को उत्तर प्रदेश की सीमा पर खड़ा होना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सीमा में खड़े नहीं हुए तो प्रतिबंधित वाहन फ्लाईओवर पर चढ़ जाएंगे। ---समाप्त शुजाउद्दीन