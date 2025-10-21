पाक्सो केस के आरोप में राहत: दिल्ली HC ने कहा- बिना साक्ष्य 'शारीरिक संबंध' कहना पर्याप्त नहीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप से जुड़े एक मामले में आरोपित को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की कि बिना किसी साक्ष्य के केवल शारीरिक संबंध शब्द का प्रयोग बलात्कार या गंभीर यौन उत्पीड़न साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपीलकर्ता को बरी करते हुए पीठ ने कहा कि बिना किसी साक्ष्य के शारीरिक संबंध शब्द का प्रयोग यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि अभियोजन पक्ष अपराध को संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अदालत ने कहा कि पीठ ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष अपेक्षित तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है, तो अदालतें मूकदर्शक नहीं रह सकतीं और उन्हें मुकदमे में सहभागी भूमिका निभानी होगी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने कहा कि आइपीसी की धारा-376 और पाक्सो अधिनियम की धारा-छह के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि टिकने योग्य नहीं है। अदालत ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला बताते हुए कहा कि अदालत मामले का अपने गुण-दोष के आधार पर फैसला करने के लिए बाध्य है।

पीठ ने कहा कि पीड़िता और उसके माता-पिता ने बार-बार कहा कि शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे, हालांकि, इस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ था, स्पष्ट नहीं था। नाबालिग पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके चचेरे भाई ने 2014 में शादी का झूठा झांसा देकर एक साल से अधिक समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।उक्त मामले में दोषी करार देकर 10 साल की सजा देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को अपीलकर्ता ने चुनौती दी थी।