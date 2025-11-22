मनी लाॅन्ड्रिंग केस में आरोपी न होने पर भी PMLA के तहत हो सकती है तलाशी, ED की याचिका पर दिल्ली HC का फैसला



विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। मनी लाॅन्ड्रिंग से जुड़े मामले में तलाशी लेने के Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम निर्णय पारित किया है।

पीएमएलए अपीलेड ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन शिकायत में नाम न होने पर मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए के तहत तलाशी हो सकती है।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा कि तलाशी की प्रावधान उन पर भी लागू होता है, जो संबंधित अपराध या मनी लाॅन्ड्रिंग का अपराधी न हों।



अदालत ने कहा कि धारा-17 यह नहीं कहती कि तलाशी केवल उस व्यक्ति के परिसरों में की जा सकती है, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई हो या रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेजी गई हो।



अदालत ने कहा कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में, बगैर किसी आपराधिक इरादे के एक व्यक्ति अपराध से प्राप्त आय का प्राप्तकर्ता हो सकता है और इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा व्यक्ति किसी पूर्व शिकायत या रिपोर्ट में आरोपी होना चाहिए।