अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, सीएम रेखा गुप्ता ने किया स्वागत

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी स्थित जापानी पार्क में आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

इस महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार शाम करीब सवा चार बजे पहुंचे और महासम्मेलन का उद्घाटन किया। मंच पर पहुंचने पर लोगों ने जोश और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

यहां प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहिणी हेलीपोर्ट पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत किया। चार दिवसीय इस कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।

यह भी पढ़ें- Redline पर डेढ़ तक दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक इसलिए खड़ी रह गईं मेट्रो, अब कारण आया सामने