350वें बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, लाल किला मैदान में तैयारियां हुईं पूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी और उनके सहयोगी भाई मतिदास, भाई सतिदास और भाई दयाला जी के 350वें बलिदान दिवस को समर्पित कार्यक्रम पूरे दिल्ली में आयोजित किए जा रहे हैं। इसको लेकर संगत में उत्साह है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से अलग-अलग गुरुद्वारों में कार्यक्रम हो रहे हैं। लाल किला मैदान में 23 से 25 नवंबर तक आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य मंत्री शामिल होंगे।

लाल किला मैदान में 19 नवंबर से बलिदान दिवस को समर्पित कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। शाम के समय लाइट एंड साउंड शो आयोजित हो रहा है। बच्चे गुरबानी का गुणगान कर रहे हैं। अखाड़ा जत्थे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं।

डीएसजीएमसी की सदस्य रणजीत कौर ने कहा, लाल किले पर 23 से 25 नवंबर तक शाम के समय विशेष कीर्तन दरबार, कवि दरबार और गतका अखाड़ा सजाया जाएगा। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री और नेता शामिल होंगे। दिल्ली सहित दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में संगत इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।