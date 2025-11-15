Language
    लाल किला में 19 नवंबर से शुरू होगा गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर खास कार्यक्रम, 50 हजार लोग जुटेंगे

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:20 PM (IST)

    नई दिल्ली के लाल किला मैदान में 19 नवंबर से गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के कार्यक्रम शुरू होंगे, जिसमें देशभर से संगत शामिल होगी। प्रतिदिन लाइट एंड साउंड शो और प्रदर्शनी का आयोजन होगा। दिल्ली सरकार और डीएसजीएमसी मिलकर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें 50 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

     लाल किला के मैदान में 19 नवंबर से गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें बलिदान दिवस को समर्पित कार्यक्रम शुरू होंगे।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लाल किला के मैदान में 19 नवंबर से गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें बलिदान दिवस को समर्पित कार्यक्रम शुरू होंगे। इसे लेकर संगत में उत्साह है। पिछले दिनों लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास आतंकी हमले के बाद भी इसकी तैयारी पर जारी है। 25 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देशभर से संगत शामिल होंगे। प्रतिदिन शाम के समय गुरु जी के जीवन पर आधारित लाइट एंड साउंड शो होगा। एक प्रदर्शनी भी आयोजित होगी।

    दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारी का निरीक्षण किया। पंडाल में एक साथ लगभग 50 हजार लोग बैठ सकेंगे। इसी तरह लंगर के लिए बन रहे पंडाल में एक साथ 20 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी।

    कालका ने कहा, 25 नवंबर को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सहज पाठ के भोग डाले जाएंगे। 22 नवंबर को संगत गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से लाल किले तक आने वाले मार्ग की सफाई की सेवा करेंगे। 26 नवंबर को गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के भाई लखी शाह वंजारा हाल में समागम होगा।

    सभी कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा डीएसजीएमसी के सहयोग से आयोजित हो रहे हैं। कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं।